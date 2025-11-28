C-LAB穹頂劇場回歸 沉浸式影像展演震撼四個周末

C-LAB未來視覺實驗室與安娜琪舞蹈劇場共製節目《thewhole》，透過動作感測與演算法編織新的身體語言，展開對黑洞、宇宙與身體互動的想像。圖／安娜琪舞蹈劇場提供、攝影／林軒朗

「FUTURE VISION LAB 2025」開場影像為葉澈的作品《幻幕》，以影像的「比例」出發，回望歷史中不同畫幅與技術框架帶來的感知經驗。圖／藝術家提供

「FUTURE VISION LAB 2025」展演計畫自11月29日起至12月21日在C-LAB穹頂劇場（東草坪）登場。圖／C-LAB提供

臺灣當代文化實驗場C-LAB穹頂劇場（FVL DOME）自11月29日至12月21日在東草坪推出沉浸式展演計畫「FUTURE VISION LAB 2025」，連續4個週末展映來自臺灣、阿根廷、俄羅斯、羅馬尼亞、中國、加拿大及日本的12件作品，涵蓋影像播映、展覽與現場演出等形式，邀請觀眾走入穹頂，探索沉浸式影像的未來感知。

今年亮點節目《thewhole》由安娜琪舞蹈劇場製作，攜手C-LAB未來視覺實驗室及臺大物理系教授黃宇廷共同打造，以「宇宙的本質即數位」為概念，運用動作感測與演算法生成新的身體語彙，展開對黑洞與宇宙的全新想像。

C-LAB則以現今AI影片生成技術作為影像基底，以聲音敘事脈絡與情感驅動，推出自製節目《Echo of Presence》，並與工研院合作，首度將工業運算的360影像偵測技術結合生成式影像概念，透過互動技術如偵測觀眾人數、位置與軌跡，並擷取影像轉化為具象與抽象交織的動態畫面，使觀者的身體成為影像生成的參與者，強化現場臨場感。

另外，也有9件國際作品展現多元文化視角，包括葉澈創作《幻幕》、阿根廷的羅曼．戈梅茲（Román GOMES）帶來作品《巴別》，俄羅斯雙人團體達尼爾・馬特維延科（Danil MATVIENKO）及伊莉莎白・羅斯（Elizabeth ROS）的作品《赤聲之曙》，以音樂素材為基礎，結合生成圖像、類神經生成影像等技術，探索清晰與朦朧、結構與混沌間的張力。

臺灣團隊「可揚與他的快樂夥伴」在「《昌勳與他的打字機》Dome穴寓言」中嘗試讓觀眾靠近視障表演者昌勳的位置，聆聽黑暗中環繞的舞蹈聲響。

C-LAB表示，「FUTURE VISION LAB」自計畫推行以來，也持續與各大專院校合作推動穹型影音教育。今年與實踐大學媒體傳達設計學系邁入第四年合作，透過作品分享與製作課程，鼓勵新世代在穹型場域中展現創意，也期待未來能與更多校系交流，培育臺灣穹頂影像人才。今年起也首度嘗試合併2025和2026兩個年度一起徵件，明年將穹頂劇場展演檔期由年底提早至夏季舉行，預計將以豐富的影音內容點亮夏夜。

「FUTURE VISION LAB 2025」節目資訊請見官網，並於每週一中午12點開放次週週末活動索票。