C919前進中東！陸國產機首登杜拜航展 大訂單卻落腳波音

中東最大的航空盛會「2025杜拜航空展」盛大開幕。（圖／達志影像美聯社）

杜拜航空展2025年盛大開幕，吸引全球航空業目光，展現中東地區在國際航空市場的重要地位。本屆航展亮點包括中國製造的C919客機首次在中東亮相，以及阿聯酋航空斥資超過1兆1千億新台幣訂購65架波音777-9飛機。航展開幕式上，特技飛機表演精彩絕倫，以紅、白、綠、黑四色煙霧描繪阿拉伯聯合大公國國旗色彩，為中東最大航空盛會揭開序幕。

航展開幕當天，7架特技飛機在天際線上展開精彩表演，機尾噴射出五顏六色的煙霧，為藍天增添繽紛色彩。這些飛機噴出的紅、白、綠、黑四色正是阿拉伯聯合大公國國旗的代表色。特技飛機還特別以金色點綴象徵沙漠，黑色代表石油，充分展現杜拜的地方特色，為這場中東最大航空盛會「杜拜航展」帶來獨特的開幕表演。

阿聯酋航空集團執行長Saeed Al Maktoum在航展上宣布，將再訂購65架波音777-9飛機。這筆大規模訂單金額高達380億美元，相當於超過1兆1千億新台幣。加上阿聯酋航空原本已購入的205架777客機，使得該航空公司機隊中絕大多數都是波音客機。MAVI AIR創辦人Alex Sahni表示，在這次航展中看到了許多新面孔和新公司，這在歐洲航展上並不常見，顯示該地區的地緣政治格局正在發生變化。

本屆杜拜航展另一個引人注目的特點是中國國產的C919噴射客機首次在中東亮相。外界認為，中國希望藉此挑戰波音與空中巴士在全球航空製造業的龍頭地位。面對這一新興競爭者，波音與空中巴士兩家航空龍頭的執行長均表示歡迎新的競爭。這次杜拜航展不僅展示了最新的航空科技與產品，也反映出全球航空產業的競爭格局與中東地區在國際航空市場中日益增長的重要性。

