CAESAR凱撒衛浴全新旗艦展示中心－台中瓷藝光廊盛大開幕 全方位抗菌廚衛空間美學 開啟舒適生活新視野

凱撒衛浴全新旗艦展示中心－台中瓷藝光廊開幕，開啟抗菌廚衛空間美學新篇章。

CAESAR凱撒衛浴今（6）日宣布全新獨棟旗艦展示中心—「台中瓷藝光廊」正式開幕，以深耕台灣市場40年的品牌底蘊，為中部地區消費者、專業設計人士提供結合靈感探索和現場體驗的廚衛美學新據點。透過沉浸式情境親身體驗實用機能與簡約設計兼備的空間概念，打造抗菌廚衛新風格。

全新旗艦展示中心共規劃兩層樓，內部百坪寬闊大空間，以「套件式生活提案」概念，完整呈現貼近日常使用情境的多元廚衛解決方案與設計靈感。不僅陳列各式馬桶、臉盆、龍頭、公共配件等產品系列，更裝設檯上型電漿滅菌龍頭等多樣新款廚衛產品，提供消費者近距離體驗與專業選購建議，打造一站式廚衛選品新體驗。

廣告 廣告

凱撒衛浴董事長蕭俊祥表示，凱撒深信優質廚衛空間規劃與創新設計是提高生活品質的關鍵。台中瓷藝光廊不僅是全面展示產品的場域，更是激發創意與交流設計理念的平台。我們期待與中部消費者及設計師共同創造更多美好生活的可能性。

凱撒衛浴董事長蕭俊祥（右）及總經理陳威志（左）期待與中部消費者共同打造更多美好生活的可能性。

為慶祝開幕，台中旗艦展示中心特別推出「評論送好禮」活動，凡至現場參觀並留下Google 五星好評，即可獲得精美小禮，數量有限，送完為止。歡迎所有熱愛生活、注重廚衛空間的民眾親臨體驗，由CAESAR凱撒衛浴秉持「為生活設計」的專業與細心，打造的理想廚衛空間。

關於CAESAR凱撒衛浴｜Relax in Your CAESAR

CAESAR凱撒衛浴為台灣抗菌廚衛首選品牌，提供家用、商用及公共空間優質衛浴和廚房系列產品，包含智慧馬桶、省水馬桶、溫水洗淨便座、臉盆浴櫃組、機能龍頭和電器、公共配件等。凱撒為保障消費者食品安全衛生，並重視居家和公共空間舒適體驗，採用簡約時尚設計與最新抗菌技術，獨家開發電漿滅菌技術、Hydro+抗汙抗菌親水膜、日本SIAA抗菌設備等系列產品，全方位提供消費者物超所值的選擇，輕鬆擁有設計感、耐用性兼備的安心廚衛享受。