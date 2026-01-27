CAESAR凱撒衛浴攜手北捷 正式啟用台北車站電漿滅菌廁所

CNEWS195260127a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、李衣綸／台北報導

台灣衛浴設備品牌CAESAR凱撒衛浴，近年致力將抗菌科技與空間美學導入更多公共場域，攜手台北捷運公司推動公共設施升級。繼改造捷運中山站藝文廊抗菌廁所獲得民眾高度肯定後，此次再於北台灣最重要的交通樞紐－台北車站，全新打造升級滅菌抗病毒的「CAESAR凱撒電漿滅菌廁所」，為每日大量通勤與轉乘的國內外旅客，帶來更安心、潔淨且舒適的如廁體驗。

本次於台北車站共設置兩處CAESAR凱撒電漿滅菌廁所，座落於三鐵共構的核心動線，緊密串聯台鐵、高鐵、捷運及周邊商圈，無論通勤族、返鄉旅客或國內外遊客，皆能於往返必經路線中輕鬆使用，全面提升整體公共衛廁的服務品質與便利性。

因應公共衛廁最關鍵的「乾淨、抗菌、易清潔」三大需求，凱撒將最新電漿滅菌技術運用至公共空間中，應用在洗手感應龍頭、男廁小便斗等高接觸設備，30秒即可達到99.9%快速滅菌，並維持24小時長效抑菌效果；電漿滅菌技術還可對抗71型腸病毒達96.7%。

CNEWS195260127a02

此外，凱撒電漿滅菌廁所配置多款抗菌機能產品，並採用日本SIAA認證抗菌扶手，有效抑制細菌滋生，抗菌率達99.9%，同時降低交叉感染風險，兼顧使用安全與便利性。整體設計採質感簡約風格，營造明亮、清爽且無壓迫感的如廁環境，翻轉大眾對傳統公共廁所的既定印象；男廁亦貼心設置兒童專用小便斗，滿足親子族群使用需求，展現更友善與人性化設計的公共空間規劃。

CAESAR凱撒衛浴表示，公共衛廁不僅是城市機能的一環，更是衡量城市溫度與服務品質的重要指標。透過與台北捷運合作，凱撒期望以抗菌科技結合空間美學，為繁忙的交通節點注入安心與質感，讓每一位旅客在匆忙移動之間，也能感受到貼心且值得信賴的公共服務體驗。未來，凱撒將持續深耕公共空間領域，為城市打造更健康、舒適且具美感的衛廁環境。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

