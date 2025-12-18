CAESAR凱撒衛浴電漿滅菌龍頭進駐特力屋 全台門市同步上市

凱撒衛浴董事長蕭俊祥(左二)、特力集團總裁暨特力屋董事長何湯雄(右二)及總經理張栢青(右一)、型男主廚詹姆士(左一)，共同出席見證。

CAESAR凱撒衛浴今（18）日於台北內湖特力屋舉辦新品發表會，宣布全新「電漿滅菌龍頭」正式上市。活動由凱撒衛浴董事長蕭俊祥、特力集團總裁暨特力屋董事長何湯雄及特力屋總經理張栢青共同出席見證，並邀請知名型男主廚詹姆士擔任產品代言人。消費者即日起可陸續於全台特力屋門市及線上購物平台，選購電漿滅菌龍頭、凱撒智慧馬桶、臉盆浴櫃、烤漆龍頭等多元廚衛產品，一站式打造兼具實用機能與設計美感的理想廚衛空間。

隨著國人健康意識提升，居家用水安全成為消費者關注焦點。凱撒衛浴董事長蕭俊祥表示，電漿滅菌技術採用100%天然方式，無需耗材設計，所產生的電漿滅菌水可廣泛應用於蔬果與餐具清洗、手部與口腔清潔，以及居家環境整理，有助分解水溶性農藥殘留，並兼具快速滅菌、抗病毒與去除異味等優勢，讓每一次用水都更加安心，全方位守護居家健康。

CAESAR凱撒衛浴獨家研發的電漿滅菌技術，可將自來水轉化為具備滅菌、去異味及分解農藥殘留效果的電漿滅菌水。經SGS實驗測試證實，30秒內可達99.9%滅菌效果，且可維持24小時長效抑菌，不再擔心金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、腸道沙門氏菌、綠膿桿菌等常見病原細菌，還能60秒抑制腸病毒71型達96.7%。CAESAR電漿滅菌龍頭採感應式設計，可輕鬆切換一般水與電漿滅菌水，搭配抽拉式龍頭結構，便於清洗各個角落，插電即用、無需大型主機，能自然融入現代家居空間。

未來，凱撒衛浴將持續秉持「品質好，還要更好」的經營理念，透過創新科技，回應現代家庭對健康生活與居家品質的期待。更多相關資訊，請上官網「Caesar 凱撒衛浴」查詢。