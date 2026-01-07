CAFE!N年末重磅聯名！攜手《奇先⽣妙⼩姐》推出俏皮聯名，Mr. Messy、Little Miss Naughty提袋必收

CAFE!N在2025年底帶來壓軸合作，以 「Be Brilliant Be You」 為核心精神，攜手英國經典童書《奇先生妙小姐Mr. Men Little Miss》打造聯名系列，從期間限定的外帶包裝、新年禮盒和週邊等，都增添俏皮趣味。

像是CAFE!N X 《奇先生妙小姐》新年禮盒就收錄經典三角色限定紅包，包括Mr. Tickle、Little Miss Giggles 與 Little Miss Princess，同時包含兩款經典口味夾心餅乾「咖啡可可夾心」與「經典花生夾心」，售價NT.680。

另外還有《奇先生妙小姐》2026 角色集合桌曆，桌曆不僅能自由選擇角色所代表的月份，同時也在每一頁角色的背頁閱讀角色簡介，讓幽默風趣的小故事，帶給大家開心愉悅的一天，售價 NT.600。

不僅如此，角色聯名咖啡週邊則有以 Mr. Sneeze 與 Mr. Jelly 逗趣形象推出的「雙層馬克杯」，以及以 Little Miss Inventor 為視覺主角的「杯墊」，濾掛咖啡系列則精選 Mr. Slow 與 Little MissSunshine 作為角色代表，呼應濾掛咖啡需要耐心等待的沖煮節奏，還有不能錯過的Mr. Men Little Miss 全新聯名提袋，大袋以 Mr. Messy 的混亂魅力為靈感，象徵所有「想裝就裝」的日常物件都能自在收入其中；小袋則以 Pixel–Y2K 質感呈現 Little Miss Naughty，可愛又時髦。

關於《奇先生妙小姐》

由英國作家 Roger Hargreaves 所創作的《奇先生妙小姐》以鮮明的角色特質與有趣的生活化情節聞名——高矮胖瘦、樂觀糊塗、傲嬌荒唐，每位角色都代表一種獨特特徵，構築出幽默又富啟發性的閱讀魅力。《奇先生妙小姐》童書暢銷超過 50 年，風靡全球 80 餘國，被譯成 17 種語言，圖書累計銷量超過 2.5 億冊。

