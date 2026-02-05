cake哥「台味英文」交朋友！ 熱情請外國客喝飲料暴紅

台南市 / 綜合報導

台南有一名魚販業者，不太會說英文，但成功請一名外國人喝飲料，最後兩人更成為朋友，他事後把畫面PO上網，意外爆紅，附近攤商業者都說，這名魚販是當地知名外交官。

魚店老闆很E人，用台灣式英文，向正在吃麵的外國人，展現正港台灣味。

魚店老闆高楨傑(cake哥)VS.飲料店業者：「紅茶怎麼講啊，紅茶，泡一杯給他啦，要不要糖，糖喔，糖是什麼。」

原來是要問對方要不要喝飲料，但英文真的不在行，只好拜託隔壁飲料店姊姊講一次，跟著複誦一次。

廣告 廣告

魚店老闆高楨傑(cake哥)VS.飲料店業者：「姐姐，很高興認識你要怎麼講。」

魚店老闆高楨傑(cake哥)VS.外國人：「很高興認識你，歡迎來到台灣，謝謝，下次見，欸下次見是什麼。」

受到熱情款待，外國人和魚店老闆也變成朋友，不過整個對話過程超級爆笑，畫面曝光引發討論。

魚店老闆高楨傑(cake哥)：「看到歐美(外國人)我就哈囉，哈囉，他如果頓一下，他回應我，我就會問他要不要喝飲料，要不要喝飲料我會問我老婆一次，我說一次，do you 123 的樣子。」

台南鴨母寮市場這間魚販，已經有108年歷史，現第四代業者cake哥，接手18年，頂著招牌西瓜頭，街訪鄰居都說他是當地知名外交官。

魚店老闆高楨傑(cake哥)：「很爛，我英文很爛，我不會英文啦，一點都不會，只會哈囉而已。」外國人來台灣就是要感受台灣的熱情。

老闆太太吳靜慧：「(英文)破破的，很正港台南人，(看到)韓國人會跟他說日文，會說(日文)你好。」不只是歐美外國人，韓國、日本旅客，cake哥哥通通很敢講，更曾經和日本旅客一起幫家人慶生。

飲料店老闆娘蘇貞希(sugar姐)：「很崇拜他，就是他很敢講。」

輕食店老闆劉國棟：「他很有勇氣，他是我們的外交官。」

英文不會沒關係，cake哥，靠著一聲哈囉和勇氣，成功跨國交流，展現台南人滿滿熱情。

原始連結







更多華視新聞報導

分享影片內有「兩岸一家親」引議 業者：擺攤兼觀光.接受評論

鹿港老街店家.攤販互罵 業者：空間問題爆爭執

全英文介紹白沙屯媽祖進香！ 台灣小姐化身超強「媽祖翻譯官」

