on call待命加班到深夜！ 菜鳥剛入職就想逃：未來光景太可怕





高薪、年終、股票分紅，讓科技業長年被視為「人人擠破頭也要進的窄門」，但光環背後的生活樣貌，真的是所有人都能承受的嗎？近日就有一名剛踏入科技業不久的社會新鮮人坦言，才上班沒多久，就已開始認真考慮是否該「直接裸辭」，原因並非工作能力不適應，而是眼前看到的未來讓他感到恐懼。

該名網友在網路論壇Dcard上以「在科技業同一份工作，做不到三個月就離職的人多嗎？」為題發文，表示自己剛進公司不久，卻已對這份工作的長期樣貌感到壓力沉重。他提到部門需要隨時on call待命，同事幾乎天天加班到深夜，常常一路忙到晚上11、12點，甚至10點後還要繼續開會，讓他直言「可以想見未來的光景是如何」。

原PO坦承看到前輩們長期處於高工時狀態，已經讓他萌生退意，近期也開始默默整理履歷，思考是否該趁還沒陷得太深時離開。加上年節將近，他也猶豫現在是否適合提離職，因此發文詢問網友是否有人有類似經驗，或曾面臨相同的心理掙扎。

▼原PO透露才上班沒多久，就已開始認真考慮是否該「直接裸辭」。（示意圖／取自Pexels）

貼文曝光後，迅速引發大量回應，不少網友分享自身經歷，證實科技業「撐不久就走人」並非特例，「在GG（台積電）做三個月…閃人路過」、「緯創我待不了兩個月」、「壓力太大就跑吧，身體健康比什麼都重要」、「我前三份都不超過半年，我不會寫到履歷裡」、「沒事，身心有壓力就離職，硬撐到生病絕對不划算，我也打算裸辭+1」。

不過，也有較為務實的聲音提醒，年底到農曆年前並非轉職旺季，若沒有經濟壓力，通常會選擇等到3月後再換工作；也有人分享，自己早期多份工作都未滿半年，乾脆不列入履歷，認為重點仍在找到適合自己的職涯方向。

（封面示意圖／取自Pexels）

