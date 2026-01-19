Call in講台語還不夠！林峯確定來台謝票 粉絲先暴動

〔記者鍾志均／台北報導〕港劇神作《尋秦記》電影版正式登台上映後，不只情懷全歸位，上映至今已累積1200萬元，成為近年少見在台灣市場成功掀起「回憶殺」的香港電影代表。今(19)片商再曝好消息，林峯確定將旋風抵台宣傳，消息令老粉絲興奮爆表。

若要選出電影版中「變化最大」的角色，答案幾乎一面倒指向林峯。25年前，他剛出道、臉上還帶著稚氣；25年後再披秦王戰袍，氣場全開、眼神一抬就是帝王等級，演出統一六國的霸氣完全撐得住。

先前古天樂、宣萱來台舉辦映後見面會時，林峯特別call in現聲，還用台語向影迷問候，現場瞬間暴動，狂喊：「大王駕到！」他當場承諾：「有時間一定來台灣。」如今確定在1月25日旋風來台謝票，更將前進台中，誠意十足。

