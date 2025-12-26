CAMA CAFE「畢卡索」包裝新登場 星巴克「維也納風那堤」回歸

（圖／CAMA CAFE、星巴克提供）

冬季的城市，總是特別適合被一杯熱飲溫柔包圍。今年歲末，咖啡不只是一種提神日常，更成為串聯藝術、美學與生活儀式感的重要媒介。從結合世界級藝術展覽的跨界聯名，到經典風味再進化的暖心回歸，CAMA CAFE與星巴克分別以截然不同卻同樣迷人的方式，為這個冬天注入屬於咖啡的溫度與想像。

CAMA CAFE在今年冬天再次選擇以藝術為靈魂，與翡冷翠文創合作，提前為即將於明年一月登場的《「永恆畢卡索」光影藝術展：藝術、繆思與知己》暖身。即日起至明年3月15日，CAMA CAFE推出全新「咖啡藝生活」限定檔期，讓藝術不只停留在展場，而是走進每一杯咖啡、每一次日常品飲的時刻。

本次聯名以畢卡索經典畫作《夢》作為靈感核心。畫中溫暖、柔軟又帶點迷離的色彩，被轉化為冬日飲品的視覺與風味語言，讓人彷彿在寒流來襲的城市裡，仍能喝到一場溫柔的夢。

（圖／CAMA CAFE提供）

作為本檔期的首發主打，「西班牙拿鐵」以CAMA CAFE招牌金獎拿鐵為基底，加入滑順煉乳，讓奶香更為圓潤、甜度恰到好處，卻不掩蓋咖啡本身的濃醇香氣。命名中的「西班牙」，正是對畢卡索出生地的致敬，讓飲品成為一條從味蕾通往藝術背景的隱形線索。另一款限定飲品「青夢燕麥歐蕾」則更直接回應畫作《夢》的精神。以抹茶燕麥奶為基底，融合煉乳的柔和甜感，茶香清雅、口感溫潤，特別適合想在冬日裡尋找療癒與安定感的消費者。

除了全台門市同步推出聯名飲品，CAMA CAFE旗下的豆留文青與豆留森林兩間品牌旗艦店，更進一步升級整體體驗，將「咖啡藝生活」轉化為更完整的沉浸式場景。「西班牙拿鐵」升級為西班牙式芝麻拿鐵，「青夢燕麥歐蕾」則化身芝麻抹茶燕麥歐蕾。黑芝麻的加入，讓飲品多了堅果香與厚實口感，風味層次更成熟，也更貼近冬季的深沉氣息。

甜點部分則推出期間限定的 「吉脆棒鐵鍋鬆餅」，以西班牙國民甜點吉拿棒為靈感，外酥內軟、香氣十足，搭配咖啡或歐蕾，讓藝術跨界不只存在於視覺，而是完整落實在味覺記憶中。此外，鎖定藝術迷與送禮族群，CAMA CAFE也特別推出以畢卡索作品包裝的 「花香耶加雪菲浸泡式咖啡《夢》限定版 8 入組」，僅於活動期間販售，無論自用或送禮，都極具收藏與話題價值。

（圖／CAMA CAFE提供）

另外，星巴克深受顧客喜愛的 「維也納風香醇那堤」 與 「維也納風抹茶那堤」 溫暖回歸，用層層堆疊的奶香與咖啡，陪伴大家迎接歲末與新年。

維也納風香醇那堤以濃縮咖啡與蒸奶為基底，覆上綿密的香草馬斯卡彭奶油與巧克力淋醬，最後灑上可可粉。第一口不攪拌品嚐，能感受到奶油如雲朵般在口中化開；攪拌後再喝，咖啡的苦甜與奶香完美融合，層次分明，卻毫不厚重。而維也納風抹茶那堤，則將日本抹茶的濃郁茶香與馬斯卡彭奶油結合，抹茶的自然微苦被牛奶與奶油包覆，口感更加圓潤溫和，是抹茶控冬季不能錯過的一杯。

（圖／星巴克提供）

看準外送需求，星巴克同步推出 外送限定飲品，讓冬日的溫暖不必出門也能即刻送達。「鹹焦糖風味福吉茶那堤」以焙茶與牛奶為基底，融合帶有微鹹層次的奶油與濃縮咖啡，口感溫潤、香氣厚實，特別適合夜晚或想放慢步調的時刻。另一款「焦糖奶香星享那堤」則延續高人氣焦糖風味，搭配冰涼細緻的焦糖奶油，甜而不膩，尾韻浮現咖啡的烤核果香氣，為喜愛甜感飲品的消費者提供不同選擇。

（圖／星巴克提供）

