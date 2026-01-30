CAMP NEXT 2026國際挑戰營圓滿落幕 嘉市女童軍齊聚展現團隊力量

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】CAMP NEXT 2026 國際挑戰營昨（29）日在臺中市立新社高級中學新龍岡露營場舉行閉幕式，嘉義市長黃敏惠兼中華民國台灣女童軍總會理事長出席，與來自國內外的女童軍夥伴一同見證營隊成果。嘉義市民生國中與南興國中女童軍，與馬來西亞、馬爾地夫、菲律賓、泰國及臺灣各地的女童軍夥伴齊聚一堂，在營隊期間共同生活、學習與挑戰，培養深厚情誼。

黃敏惠市長表示，CAMP NEXT 2026 國際挑戰營匯聚來自不同國家、文化與學校的夥伴，大家因共同的女童軍精神而成為朋友與夥伴，跨越語言與文化的隔閡，建立深厚而真誠的連結。透過團隊合作，讓差異轉化為力量，凝聚彼此、攜手共進。此外，也特別感謝教育部、臺中市政府、臺中市女童軍會及新社高中的支持與肯定，讓學生在安全完善的環境中探索自我、勇敢成長。

營隊期間，學生們在夜裡欣賞星空分享彼此的笑聲與心情；圍著營火講故事、唱歌、互相加油打氣；也在各項挑戰任務中並肩合作，學習分工、溝通與信任，完成團隊任務。透過這些活動，學生們不僅累積技能，也增進自信與團隊默契。嘉義市民生國中與南興國中的女童軍夥伴，也將把營隊中累積的學習成果、跨國友誼與團隊力量帶回嘉義，落實於校園生活與未來的社群服務之中。

CAMP NEXT 2026 國際挑戰營共吸引來自馬來西亞、馬爾地夫、菲律賓及泰國等國家共130位國際女童軍代表，並由臺灣各地多位女童軍與領隊共同參與。營隊活動內容豐富多元，透過實作與討論，鼓勵女孩發展科學、科技、工程與數學相關興趣與能力。此外，營隊亦規劃永續發展目標（SDGs）探索、團隊戶外挑戰、國際文化交流等活動，透過實作導向與反思學習，引導女孩關注全球議題、培養解決問題的能力，並在團隊合作中建立自信與行動力。國際之夜、營火交流及跨國分享時段，更提供不同文化背景的女童軍深入互動的機會，促進理解、友誼與長久連結。

圖：CAMP NEXT 2026 國際挑戰營昨（29）日在臺中市立新社高級中學新龍岡露營場舉行閉幕式，嘉義市長黃敏惠兼中華民國台灣女童軍總會理事長出席，與來自國內外的女童軍夥伴一同見證營隊成果。（照片記者吳瑞興翻攝）