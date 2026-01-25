Netflix不再滿足於讓觀眾單向「追劇」，現在更要你拿起遙控器參與其中。Netflix宣佈推出「直播即時投票」 (Live Voting)功能，這項新應用將隨著從1月20日首播的直播選秀節目《Star Search》同步上線，讓全球訂閱者都能化身評審，決定參賽者的去留。

追劇也能當評審？Netflix 正式推出「直播即時投票」功能，首波應用於選秀節目《Star Search》

手機、遙控器都能投，錯過直播就沒了

根據Netflix的說明，這項功能允許使用者透過電視遙控器或手機App進行即時互動。投票形式目前支援兩種：

• 多選題 (Multiple-choice)：從選單中選擇特定選項。

• 評分制 (Rating)：對表演者進行五星等級的評分。

這項功能將是「全球同步」運作，系統會在後端即時統計來自世界各地的票數。值得注意的是，這項體驗具有強烈的「時效性」，觀眾必須在直播當下的特定時間內完成投票，一旦直播結束或超過投票時間，該互動視窗就會關閉。

這意味著，如果你是事後觀看重播 (VOD) 的用戶，將無法參與投票過程，只能看到當時的結果。

佈局已久，從美食節目測試到正式上線

其實這項功能並非橫空出世。早在2025年8月，Netflix就曾在實境節目《上菜啦：張錫鎬的晚餐煮播》 (Dinner Time Live with David Chang)中低調測試過類似的互動機制。

Netflix技術長 (CTO) Elizabeth Stone早在去年的TechCrunch Disrupt 2025大會上預告此功能。她當時表示：「我們希望讓內容隨著時間推移變得更具互動性，橫跨電視與手機裝置。讓訂閱會員感覺自己不僅是觀眾，更是故事的一部分，甚至能影響劇情走向」。

從早期的《黑鏡：潘達斯奈基》互動式電影、互動式選擇分支內容體驗，到去年10月推出的電視互動遊戲，再到如今將互動機制結合NFL聖誕大戰與WWE等直播賽事，Netflix正試圖將「被動觀看」轉化為「主動參與」。

分析觀點

過去串流平台的優勢是「隨選隨看」 (VOD)，但這也導致觀眾缺乏「現在就要看」的動力，容易被社交媒體暴雷或失去興趣。透過「直播+投票」的機制，Netflix重新創造了傳統電視時代的「約會收視」 (Appointment Viewing) 習慣——你想參與結果？那你就得準時上線。

此外，這種即時互動對於未來的體育賽事直播 (如WWE或NFL) 更是含金量極高的功能。試想一下，如果在摔角比賽中，觀衆能投票決定下一場比賽的規則，或是預測球賽的下一個戰術，這將大幅提升用戶的黏著度，甚至為未來的廣告置入或互動電商開啟全新的想像空間。

