在這格AI寫程式比人還快的年代，你的履歷上還只寫著「精通 Python」嗎？LinkedIn正在重新定義什麼叫做「會寫程式」。

不懂寫Code也能當工程師？LinkedIn擁抱「Vibe Coding」浪潮

LinkedIn稍早宣佈了一項重大更新，將正式支援在個人技能展示「Vibe Coding」 (氛圍編碼)項目。透過與Replit、Lovabl與Relay.app等AI開發工具的深度整合，使用者現在可以直接在個人檔案上「秀」出自己運用AI工具協作開發的能力，而且這些能力等級是由工具端直接認證，不是使用者自己說了算。

什麼是 Vibe Coding？AI時代的新技能樹

所謂的「Vibe Coding」，指的是使用者不一定精通底層語法，但擅長使用自然語言與AI溝通，透過「感覺」 (Vibe)或直覺引導AI完成程式碼編寫、除錯與佈署過程。

為了量化這種新興能力，LinkedIn找來目前最火紅的AI開發平台合作，首波名單包括Replit、Lovabl、Descript，以及Relay.app。此外，微軟自家的GitHub及自動化工具Zapier也正在排隊加入支援行列。

第三方「動態」認證，拒絕履歷灌水

這項功能與過去我們在LinkedIn上自己新增技能 (Skill)最大的不同在於：你不能自己球員兼裁判。這些技能標籤是由AI工具開發商根據使用者的實際使用狀況來「頒發」的。

• Lovabl：可能會發給你一個「Vibe Coding銅牌」徽章。

• Replit：使用數值等級來量化你的實力。

• Relay.app：可能會將你評定為「中階AI Agent建構者」。

更酷的是，這些等級是動態更新。隨著使用者在這些平台上完成更多專案、累積更多經驗值，使用者在LinkedIn檔案上的等級也會自動提升，為其職涯競爭力提供最即時的背書。

招聘方的觀點：這是一個「可驗證」的信號

雖然AI工具普及也引發了取代人力的擔憂，但在招聘市場上，這卻成為了新的篩選標準。LinkedIn職涯產品負責人Pat Whealan表示，這並不是要取代傳統的學歷或經歷，而是提供一個全新、可驗證的信號 (Verifiable Signal)。

對於獵人頭或招聘經理來說，看到求職者擁有Replit的高階認證，代表這個人是真的會在日常工作中使用這些AI工具來解決問題，而不僅僅是跟風喊口號。

分析觀點

過去評斷一個工程師，看的是他懂多少演算法、能動手撰寫多少功能；但在生成式AI普及後，「如何用AI快速把產品做出來」 變成了更重要的即戰力。LinkedIn這次的更新，則是將這種抽象的「AI詠唱能力」，變成更具體的「證書」。

這也解決了目前招聘市場的一大痛點：每個人都說自己會用AI，但到底多會用？

透過與Replit等平台直接串接數據，這張證書的含金量遠比自己去考什麼線上測驗來得高。對於那些非資工背景、但擅長利用AI工具解決問題的「產品型」人才來說，這是一個絕佳的翻身機會；而對於傳統工程師而言，這也是提醒你該點開新技能樹的警鐘了。

