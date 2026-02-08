CANADA GOOSE抓住馬匹躍動的瞬間 膠囊系列呼應火馬年

當代藝術家Matt McCormick為CANADA GOOSE設計的馬年膠囊系列靈感來自野馬神祕而奔行的存在感。（CANADA GOOSE提供）

在象徵萬馬奔騰的火馬年（Fire Horse），CANADA GOOSE攜手洛杉磯當代藝術家Matt McCormick打造馬年膠囊系列，將冒險精神轉化為藝術感的造型語言，在設計與寓意之中找到平衡，祈願大家能在2026年循著奔行之姿的步調，迎向無限可能與熱烈精彩。

男款Vantage短T-Shirt（米白色）。NT$9,600 （CANADA GOOSE提供）

當代藝術家Matt McCormick表示：「我的靈感來自野馬神祕而奔行的存在感，以及我在紀念碑谷與牠們共度的時光。」整體視覺聚焦策馬馳騁的動態瞬間，系列包括男款Rove Crew長袖T-Shirt，細膩手繪筆觸描繪馬匹一匹佇立、一匹躍起的動態，形成流動的視覺節奏。男款Vantage短T-Shirt與女款Roam短T-Shirt，圖騰以素描描繪馬匹行進於荒野之中，一前一後的構圖展現節奏與默契，寓意在歲序更迭之際、以穩健步伐開啟嶄新一年的前行力量。

男款Rove Crew長袖T-Shirt（米白色）。NT$13,700 （CANADA GOOSE提供）

女款Roam短T-Shirt（胭脂紅色）。NT$9,600 （CANADA GOOSE提供）

過年必備、象徵福氣的胭脂紅色單品，涵蓋羽絨與羊毛抓絨等多元面料：Grandview短款羽絨外套的短版剪裁搭配高領輪廓，展現俐落都市線條；HyBridge縫衍羽絨夾克搭配中厚美麗諾羊毛連帽衫，精準平衡保暖與透氣，打造全天候舒適體驗；Simcoe羊毛抓絨外套的落肩高領與可調節腰部下擺設計兼具優雅輪廓與永續理念，為寒冬注入溫暖細膩的精品質感。

女款Simcoe羊毛抓絨外套（胭脂紅色）。NT$26,100（CANADA GOOSE提供）

男款HyBridge羽絨針織拼接夾克（胭脂紅色）。NT$26,100 （CANADA GOOSE提供）

