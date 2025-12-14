CANADA GOOSE本季主打飛行員外套 短版、光澤感是重點

SNOW GOOSE BY CANADA GOOSE系列以「輕盈、色彩與自然連結」為特色。（CANADA GOOSE提供）

來自加拿大的CANADA GOOSE舉辦秋冬新品鑑賞會以及創意總監Haider Ackermann的力作SNOW GOOSE BY CANADA GOOSE，本季重點放在飛行員外套，融合品牌經典設計、或是自檔案室中尋得的面料，在全新的剪裁重塑之後，將經典飛行精神轉化為現代時尚。

Jade飛行員夾克（女款）鼠尾草綠色。NT$48,500（CANADA GOOSE提供）

1980年，北境飛行員在冰層或水面等極嚴苛環境中起降時，需要一件兼具保暖、輕便且能靈活行動的外套，且必須兼具多口袋與抵禦長時間的低溫與強風的功能。CANADA GOOSE為此設計了Chilliwack飛行員外套，自此成為品牌橫跨40年的經典。

Claremont飛行員夾克（女款）鼠尾草綠色。NT$55,400（CANADA GOOSE提供）

2025秋冬系列的Chilliwack飛行員外套強調肩線與比例，融合現代設計與機能面料，重塑俐落輪廓，更貼近日常穿搭，也重新定義都市奢華與極地精神。復刻版Claremont飛行員外套保留短版縮腰設計，中間拉鍊的分體式兜帽可拆分成俐落大翻領；Jade飛行員外套採用表面尼龍Gaberdine面料，鬆緊腰圍與筆袋設計等飛行員夾克元素，以縐褶細節與光澤緞面注入現代女性化風格。

Hudson白標抓絨飛行員外套（男款）銀樺霧灰色。NT$26,100（CANADA GOOSE提供）

Chilliwack Aviator飛行員外套延續Chilliwack Bomber血統，並融入2004年推出的Air Force派克大衣設計語彙，以更率性、落肩的短版廓形重塑經典；Seguin飛行員外套保留雙層門襟、筆袋與羅紋針織袖口與下襬，內裏延續飛行員夾克的經典橘色，成為鮮明且具標誌性的時尚細節。

Seguin飛行員夾克（男款）鼠尾草綠色。NT$45,000（CANADA GOOSE提供）

