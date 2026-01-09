Canon全新imageFORCE智慧複合機以AI科技實踐ESG 四大關鍵支柱驅動企業永續標竿

▲ Canon imageFORCE為企業建立兼具效率、韌性與責任的智慧辦公新標準

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】在 ESG 成為企業永續競爭力核心指標的時代，企業不再只是提出承諾，而是必須在日常營運中，以行動回應環境責任、資訊安全與治理韌性的全面要求。企業面對混合辦公成形、資安威脅升高，以及效率與永續並進的挑戰，辦公設備的角色也正迎來關鍵轉變。Canon今日（1/9）在台重磅推出全新商用 imageFORCE 智慧複合機系列共 7 款新機，包括4款適合中大型企業C5100彩色系列（imageFORCE C5170/C5160/C5150/C5140）以及3款6100黑白高速系列（imageFORCE 6170/6160/6155），完整的產品線嶄新登場，並以 AI 創新技術為核心，主打「以AI 科技實踐 ESG」為核心主軸，整合企業高效運作的四大關鍵支柱：連結力（Connectivity）、安全力（Security）、信賴力（Reliability）與永續力（Sustainability），為企業建立兼具效率、韌性與責任的智慧辦公新標準。

▲ 佳能亞洲行銷總部 商用產品行銷部 Bhatt Ravi 資深經理（左）特地來台分享Canon imageFORCE 新品特色與優勢（右：台灣佳能資訊 王友三 副總經理）

Canon 全新 imageFORCE 系列智慧複合機以 AI 技術為核心，產品線涵蓋 C5100 彩色系列與 6100 黑白高速系列，鎖定中大型企業、政府機構及高印量應用場域，從設備穩定度到整體營運韌性，全面升級企業辦公生產力。台灣佳能資訊股份有限公司總裁胡大剛表示：「imageFORCE 系列智慧複合機全面整合智慧維護、資安防護、雲端連結與永續設計，讓複合機不再只是輸出設備，而是『會思考、會預測、會守護』的新世代智慧辦公夥伴。」

為具體呈現 imageFORCE 的產品價值，Canon 於發表會現場規劃四大主題展區，以「連結力、安全力、信賴力、永續力」為核心主軸，透過實際應用情境，展示 Canon 如何以系統化思維與ESG核心目標回應企業在永續治理、資訊安全、營運穩定與雲端協作上的關鍵需求，全面解析新世代商用複合機的核心競爭力。

▲ Canon推出全新商用 imageFORCE 智慧複合機系列

支柱一｜連結力（ Connectivity ） 智慧雲端整合，讓工作流更暢通

在混合辦公與跨場域協作成為常態的今日，順暢的工作流程已成為企業提升效率與員工體驗的關鍵。imageFORCE 系列內建完整雲端整合能力，支援 Google Drive、Dropbox、OneDrive 等主流雲端平台，並可串接 Microsoft Teams、SharePoint Online 等企業協作工具，讓文件流通不再受限於場域。

透過 Cloud Connector、uniFLOW Online 與 Therefore Online，imageFORCE 串聯雲端掃描、列印與文件管理流程，協助企業即時存取與分享資料，減少重複列印與人工傳遞所造成的資源浪費，不僅提升整體工作效率，也讓「高效」成為實踐永續辦公的重要一環。

支柱二｜安全力（ Security ） 全方位資訊防護，守護企業資料資產

在 ESG 的「社會（Social）」與「治理（Governance）」面向中，資訊安全已成為企業的重要責任。imageFORCE系列以資安為設計核心，建構從使用者驗證、文件輸出到活動紀錄的多層防護機制，協助企業降低資安風險。透過 AI 分析裝置運作環境，系統可主動建議最佳安全設定，減少人為疏失，確保文件在整個生命週期中的安全。

在「安全力」展區中，Canon強調「開箱即合規（Secured by Design／Default）」的設計理念，並結合 Trellix、uniFLOW、Therefore與 ESET 等資安與文件管理解決方案，建構從裝置、列印取件、文件管理到端點防護的零信任資安架構，協助企業在加速數位轉型的同時，兼顧合規要求與風險控管，成為企業穩健營運的安全後盾。

支柱三｜信賴力（ Reliability ） 穩定輸出品質與高可靠度，確保營運不中斷

「信賴力」展區聚焦 imageFORCE 系列兩大核心技術──D² Square Exposure 曝光技術 與 E² Analysis 預測性維護機制，具體呈現 Canon 如何以科技為企業營運建立穩定且可靠的後盾。D² Square Exposure 技術結合 Canon 在矽晶片領域的深厚專業與 OLED 技術優勢，實現高達 4,800 × 2,400 dpi 的超高精細輸出，讓文字線條更加銳利、色彩套印更為精準，以前所未有的輸出品質，重新定義辦公室列印的專業標準。

在營運穩定性方面，imageFORCE 系列導入E² Analysis AI 預測性維護機制，透過 Edge IC 與機器學習技術，即時分析設備運作與網路狀態，主動預測潛在異常並在問題發生前即完成風險排除，有效降低突發停機機率，同時強化整體資訊安全。透過穩定一致的輸出品質與智慧化維護能力，imageFORCE 讓商用複合機不再只是設備，而是企業營運中值得信賴、持續運轉的智慧夥伴。

支柱四｜永續力（ Sustainability ） 節能、省耗材、低碳設計，實踐綠色辦公

作為 ESG 的核心價值，環境永續不再只是設備規格的一環，而是貫穿設計、製造與使用的整體思維。imageFORCE 系列在機身結構上大量採用再生塑料，降低對原生資源的依賴，並全面改用更輕量的紙板包裝，拒絕使用保麗龍材質，以實際行動減少塑膠用量與環境負擔。

同時，透過節能列印技術與低耗材設計，imageFORCE 在節電模式下能有效降低能源消耗，整體用電量較上一代機種最高可節省達35%。搭配 ESG 儀表板與環境績效監控工具，企業可即時掌握列印行為、能源使用與節能成果，讓每一次輸出都成為可被量化、可持續改善的低碳辦公行動。Canon 亦以成為全球前 1% 的永續發展典範企業為目標，持續透過產品創新，協助企業攜手邁向更永續的未來。