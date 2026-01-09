Canon全新imageFORCE智慧複合機以AI科技實踐ESG 四大關鍵支柱驅動企業永續標竿

圖：Canon推出全新商用 imageFORCE 智慧複合機系列。(圖/台灣佳能提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

在 ESG 成為企業永續競爭力核心指標的時代，企業不再只是提出承諾，而是必須在日常營運中，以行動回應環境責任、資訊安全與治理韌性的全面要求。企業面對混合辦公成形、資安威脅升高，以及效率與永續並進的挑戰，辦公設備的角色也正迎來關鍵轉變。Canon 1/9日在台重磅推出全新商用 imageFORCE 智慧複合機系列共 7 款新機，包括4款適合中大型企業C5100彩色系列（imageFORCE C5170/C5160/C5150/C5140）以及3款6100黑白高速系列（imageFORCE 6170/6160/6155），完整的產品線嶄新登場，並以 AI 創新技術為核心，主打「以AI 科技實踐 ESG」為核心主軸，整合企業高效運作的四大關鍵支柱：連結力（Connectivity）、安全力（Security）、信賴力（Reliability）與永續力（Sustainability），為企業建立兼具效率、韌性與責任的智慧辦公新標準。

廣告 廣告

圖：Canon imageFORCE為企業建立兼具效率、韌性與責任的智慧辦公新標準，左至右：台灣佳能資訊 商用產品解決方案事業群 黃則和 副總裁 / 台灣佳能資訊股份有限公司 總裁 胡大剛 / 佳能亞洲行銷總部代表 資深總經理Fukui Shinsuke。(圖/台灣佳能提供)

連結、安全、信賴、永續四力齊發

台灣佳能資訊股份有限公司總裁胡大剛表示：「imageFORCE 系列智慧複合機全面整合智慧維護、資安防護、雲端連結與永續設計，讓複合機不再只是輸出設備，而是『會思考、會預測、會守護』的新世代智慧辦公夥伴。」

為具體呈現 imageFORCE 的產品價值，Canon 於發表會現場規劃四大主題展區，以「連結力、安全力、信賴力、永續力」為核心主軸，透過實際應用情境，展示 Canon 如何以系統化思維與ESG核心目標回應企業在永續治理、資訊安全、營運穩定與雲端協作上的關鍵需求，全面解析新世代商用複合機的核心競爭力。

圖：支柱二「安全力（Security）」：強調「開箱即合規（Secured by Design／Default）」的設計理念，可全方位資訊防護，守護企業資料資產。(圖/台灣佳能提供)

連結力（Connectivity）

在混合辦公與跨場域協作成為常態的今日，順暢的工作流程已成為企業提升效率與員工體驗的關鍵。imageFORCE 系列內建完整雲端整合能力，支援 Google Drive、Dropbox、OneDrive 等主流雲端平台，並可串接 Microsoft Teams、SharePoint Online 等企業協作工具，讓文件流通不再受限於場域。

安全力（Security）

在 ESG 的「社會（Social）」與「治理（Governance）」面向中，資訊安全已成為企業的重要責任。imageFORCE系列以資安為設計核心，建構從使用者驗證、文件輸出到活動紀錄的多層防護機制，協助企業降低資安風險。透過 AI 分析裝置運作環境，系統可主動建議最佳安全設定，減少人為疏失，確保文件在整個生命週期中的安全。

信賴力（Reliability）

「信賴力」展區聚焦 imageFORCE 系列兩大核心技術──D² Square Exposure 曝光技術 與 E² Analysis 預測性維護機制，具體呈現 Canon 如何以科技為企業營運建立穩定且可靠的後盾。D² Square Exposure 技術結合 Canon 在矽晶片領域的深厚專業與 OLED 技術優勢，實現高達 4,800 × 2,400 dpi 的超高精細輸出，讓文字線條更加銳利、色彩套印更為精準，以前所未有的輸出品質，重新定義辦公室列印的專業標準。

永續力（Sustainability）

透過節能列印技術與低耗材設計，imageFORCE 在節電模式下能有效降低能源消耗，整體用電量較上一代機種最高可節省達35%。搭配 ESG 儀表板與環境績效監控工具，企業可即時掌握列印行為、能源使用與節能成果，讓每一次輸出都成為可被量化、可持續改善的低碳辦公行動。Canon 亦以成為全球前 1% 的永續發展典範企業為目標，持續透過產品創新，協助企業攜手邁向更永續的未來。

隨著核心技術全面升級，imageFORCE 系列不僅回應多元辦公與專業輸出的應用需求，更透過 AI 智慧科技，讓商用複合機從單一輸出設備，進化為支撐企業營運與永續轉型的智慧後盾。台灣佳能資訊股份有限公司總裁胡大剛表示：「Canon 期望以AI科技實踐 ESG，協助企業在追求效率的同時，也能穩健邁向永續未來。」Canon 將持續以「共生（Kyosei）」理念為核心，結合 AI 與永續創新，攜手企業將 ESG 落實為每日可行的營運行動，持續推動智慧辦公邁向全新世代。