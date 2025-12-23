Canon商用複合機落實ESG行動 攜手誠品文化藝術基金會 SDGs募書計畫推動永續教育
【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】在山的那一端，孩子翻開課本之外的知識往往得靠想像；而在城市，包羅萬象的資訊成了理所當然的日常。當閱讀資源的差距逐漸放大，永續教育的落差也在悄悄累積。面對這樣的斷層，Canon選擇把 ESG的實踐腳步往教育前線推進，不只在工廠與產品裡降低碳足跡，也走進那些最需要知識的教室。Canon秉持企業理念「共生」，商用複合機事業群與誠品文化藝術基金會合作，響應「為孩子的未來帶路！SDGs募書計畫」，將多本以「環境永續」為核心的閱讀書籍送往各地偏鄉中小學。透過17項SDGs永續發展目標，銜接課堂外17個真實世界的重要課題，讓孩子們能在學習上拓展對世界的想像與視野，理解從環境保護到社會共好等重要議題，成為銜接SDGs永續學習的重要橋樑。
▲Canon 與誠品文化藝術基金會攜手讓 SDGs走進偏鄉，支持學校建立永續書庫。
誠品文化藝術基金會SDGs募書計畫長期專注於永續議題閱讀推動，藉由優質選書及教育現場回饋，支持學校建立永續書庫，使偏鄉學生能透過閱讀理解國際議題、建構環境意識。誠品文化藝術基金會自推動「閱讀分享計畫」以來，已累積轉贈逾兩百二十萬冊書籍，送達超過四千個申請單位，持續為偏鄉補上最核心、也最容易被忽略的閱讀缺口。
▲ Canon以ESG為核心，用知識縮短城鄉教育差距。（圖/雲林縣永光國小提供）
台灣佳能資訊股份有限公司總裁 胡大剛表示，「Canon 今年加入這項行列，閱讀成為真正能支撐孩子理解世界的橋樑，用閱讀啟動探索及行動，學習如何面對未來可能遭遇的挑戰。」透過「SDGs募書計畫」，Canon 依照各校需求精選與「氣候行動」、「淨水與衛生」、「保育海洋生態」、「保育陸域生態」、「永續城鄉」等書籍，協助學校建立更具深度與延展性的永續書庫。
此次受贈的學校遍及臺中、雲林、高雄、屏東與花蓮，多所學校的回饋都反應出閱讀正在成為孩子理解永續、並採取行動的起點。以臺中石岡國中為例，師生把 Canon 提供的永續書籍延伸至跨域課程，從八仙山的森林水循環一路前往澎湖的海洋生態，讓學生在真實場景中理解氣候變遷與生態保護，並進一步組成「海洋守護志工小隊」，把SDGs變成日常行動的指南。
在花蓮玉東國中，學校以「淨水與衛生」與「氣候行動」為主軸，將近期備受關注的「花蓮縣光復鄉馬太鞍堰塞湖」事件融入課程，讓學生從身邊熟悉的環境出發，理解極端降雨、地形變動與氣候變遷之間的連動關係。
▲高雄市金竹國小手作「潔淨能源竹燈」，把知識轉化為創造力與環境意識。（圖/高雄市金竹國小提供）
而高雄金竹國小更把 Canon 的贈書化為課程創新的能量，建置SDGs議題專區，讓學生從閱讀永續能源書籍開始，在校訂課程中手作「潔淨能源竹燈」，把知識轉化為創造力與環境意識。
這些教室裡發生的改變，正是Canon在ESG議題中所期待發揮的影響力，以閱讀啟動理解，以理解帶出行動，讓永續不只是企業承諾，而是能在下一代身上自然生長的能力。
Canon商用複合機在協助企業提升效率的同時，也積極投入環境足跡減量、節能機制、綠色供應鏈等 ESG 行動，而本次募書公益計畫更進一步將永續實踐擴展至教育場域，與誠品文化藝術基金會共同成為孩子閱讀旅程中的重要夥伴。
期待透過閱讀讓孩子得以看見海洋如何被暖化改變、森林如何保護水源、人類如何在地球壓力下尋找共存之道。Canon 期待以這樣的方式，讓永續不再只是企業內部的指標，而是成為孩子理解世界的重要力量，為 SDGs 教育在偏鄉落地鋪上一條更堅實的路。未來，Canon 將持續把教育視為最重要的 CSR 投資之一，從永續閱讀到數位學習、從環境素養到教育平權，打造一套能支撐下一代面對世界挑戰的永續教育系統，讓Canon「共生（Kyosei）」的理念能被持續實踐，在知識與學習中實現共好。
