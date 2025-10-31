Canon智慧辦公解決方案助企業落實ESG 以環保、資安、AI智慧實踐企業永續實力

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】Canon 集團始終秉持「共生（Kyosei）」的核心理念，主張企業應與社會、環境及未來世代攜手共榮。除了在影像科技領域持續突破，Canon 更將永續發展視為企業經營的核心方針。從嚴謹的環境憲章（EQCD）到完善的綠色產品生命週期管理，Canon 以 ESG 為驅動，推出智慧辦公解決方案，協助企業打造低碳、智慧的綠色辦公環境。透過實際行動，Canon 積極響應國際 ESG 發展趨勢，並以 2050 年實現「二氧化碳淨零排放」為長遠目標。

▲Canon多款設備獲得台灣環保標章與節能標章，展現環境承諾與市場信任的堅定實踐。

Canon 將「綠色思維」落實於產品全生命週期，從設計、採購、製造、使用到回收再利用，全面導入 ISO14001 環境管理系統，確保每一環節都符合最高環保標準。台灣佳能資訊商用產品解決方案事業群副總經理王友三指出，新一代多功能複合機大量採用再生塑料打造，並透過低熔點碳粉與先進定影技術，大幅降低能耗與待機耗電；在包裝上更率先淘汰保麗龍材質，全面改採可回收的瓦愣紙材。多款設備已榮獲 EPEAT GOLD、台灣環保標章與節能標章，展現 Canon 對環境承諾與市場信任的堅定實踐。

▲Canon商用複合機展現全方位永續實力，榮獲ecovadis白金評級肯定。

同時，Canon 集團已明確承諾於 2030 年前將碳排放量減半，並在 2050 年達成產品生命週期「二氧化碳淨零排放」的目標。Canon 在國際永續評比中屢創佳績，獲得 Ecovadis 永續白金級評等，穩居全球前 1%。這些榮耀不僅證明 Canon 在環境保護上的決心，更彰顯其在社會責任與公司治理上的國際領先地位。

如何在短期間內有效提升企業 ESG 管理？台灣佳能資訊商用產品解決方案事業群副總經理王友三建議，採用「綠色商用複合機」與「導入文件管理解決方案」是企業打造永續辦公場域的捷徑。除了硬體層面的綠色創新，Canon 更透過「智慧辦公解決方案」推動綠色辦公全面升級。

在數位轉型的層面上，Canon 也推出 多種生成式 AI 文件自動化處理解決方案 ，協助企業快速完成資料擷取、文件與發票辨識與流程自動化，人工處理時間可降低 90%，錯誤率下降 85%，有效減少人工作業錯誤並提升生產力。再結合 資訊安全防護系統 ，從供應鏈到內部作業全面降低資安風險，避免因資料外洩或資安事件造成能源與資源浪費。這一系列方案不僅能降低企業營運對環境的衝擊，更在「提升員工作效率」、「強化營運透明度」與「加速決策效率」等面向，全面實踐 ESG 的核心價值。

透過 uniFLOW Online 雲端列印管理 ，企業可即時掌握環境影響報表，精準追蹤碳排與紙張使用，並透過身分驗證輸出與列印政策設定等管理功能，落實節能減碳與資訊安全；搭配 Therefore 企業資訊管理平台 ，可實現無紙化簽核與跨部門資訊共享，滿足版本控管與合規稽核需求，大幅提升效率並降低資源消耗。

▲uniFLOW Online 雲端列印管理，企業可即時掌握環境影響報表，精準追蹤碳排與紙張使用。

Canon商用複合機永續環保三大亮點分析：

節能減碳：商用複合機採用低熔點碳粉與先進定影技術，結合智慧待機模式，平均可節能 30%，並藉由「環境影響儀表板」即時追蹤紙張與耗電量，顯著減少企業碳排放。 環保材質：設備外殼與零件大量採用再生塑料，感光鼓外殼以回收再製塑料打造；包裝材則全面採用回收紙（含量 >80%），大幅減塑並符合 RoHS、綠色採購法、ISO 與台灣環保標章標準。 智慧管理：從雲端列印到資訊管理平台，再到 AI 自動化與資安防護，Canon 提供企業全方位的智慧辦公解決方案，兼顧節能、效率與治理，幫助企業在 ESG 三大面向上快速見效。

展望未來，Canon 將持續以創新技術落實低碳永續，並推動數位轉型與社會轉型，協助企業邁向更智慧、更負責任的經營模式。在列印、醫療、影像與工業四大領域，Canon 不斷突破，致力為全球用戶創造更美好的生活，實踐與社會、環境及未來世代的共榮共生。同時，Canon 也將深化商用解決方案的研發，從節能環保設計、再生材質應用，到數位智慧管理，全面融合創新科技與永續理念，支持企業加速邁向淨零未來。以 2050 年產品生命週期達成二氧化碳「淨零排放」為目標，Canon 將持續攜手更多企業夥伴，共同打造綠色經濟生態圈，推動永續價值的全球實踐。