Canon連供印表機10周年 現在買抽口袋Vlog神機
記者李鴻典／台北報導
全球影像輸出與輸入品牌Canon宣布，迎連供印表機上市 10 週年，即日起至12月31日，推出「十年有成感謝有你」限時感恩回饋活動，可帶走評價頗高的口袋Vlog相機-Canon PowerShot V10。
Canon表示，自 2015 年推出首款連續供墨印表機以來，滿足消費者在家用、商用及創作上的多元列印需求。慶連供印表機上市10週年，即日起至12月31日，期間購買Canon連供系列印表機（含G系列、GM系列與GX系列），完成登錄即可參加「月月抽Canon PowerShot V10影音相機」活動。
G系列用戶專屬好禮加碼送—登錄即可獲得Canon原廠 4x6 相片紙 100 張與旅行收納 7 件組，指定機型再送 7-ELEVEN 禮券最高送$1,000，加購 1 組墨水即可享 3 年安心保固。商務GX系列則登錄即贈 1 組墨水並享 3 年保固，加購 2 組墨水再升級至 5 年超長保固。
BenQ發表專為親子共讀設計的首款護眼立燈-MindDuo Max系列，搭載全球首創專利光柵盾™設計，為業界首款能兼顧高亮度、0眩光與廣域均勻照明的護眼立燈，讓孩子即使沒有坐在書桌上也有足夠的寬廣照明。慶上市BenQ推出早鳥優惠方案：11/20至12/20期間購買MindDuo Max系列任一款，全通路最高現折$4,000。
根據知名市調機構TrendForce最新報告指出，華碩OLED螢幕奪全球市佔第一。旗下電競品牌ROG玩家共和國也乘勝推出兩款27吋1440p全新力作—「ROG Swift OLED PG27AQWP-W」、「ROG Strix OLED XG27AQWMG」，均搭載創新Tandem OLED技術、TrueBlack Glossy™塗層。
相較前代WOLED面板提升15%峰值亮度、25％色容量和60%使用壽命，不僅畫面細膩銳利，能呈現更深邃的暗黑色調，符合VESA DisplayHDR™ 500 True Black標準，以及支援99.5% DCI-P3廣色域，逼真影像令人驚豔，再加上可降低影像烙印風險的ASUS OLED Care Pro功能、Neo近接感測器，以及三年保固。
ROG Swift OLED PG27AQWP-W：全球最速OLED螢幕，首波限時優惠價：NT$ 32,888 (原價NT$ 35,900)。ROG Strix OLED XG27AQWMG，首波限時優惠價：NT$ 17,888 (原價NT$ 19,900)。
中華電信發出新聞稿表示，HiNet光世代以雙向對稱頻寬、全台最大連外頻寬、網路收容戶數最佳配置與高標準技術工法等四項網路品質優勢，在東方線上「114年家用寬頻品質滿意度調查」多項品質優勢奪下第一。
HiNet光世代「速在必行」提供多種高速雙向對稱頻寬方案，雙向1G家用型每月1,299 元、雙向 500M 每月1,099 元及雙向 300M 每月999 元，提供高速上網需求的客戶多元選擇，並享0元租用Wi-Fi全屋通乙台。新申請或升速HiNet光世代「速在必行」300M(含)以上樂享影音好禮多選一，包括YouTube Premium 個人方案前4個月0元、Netflix高級版首年優惠價每月359元、Hami Video影劇館+首年0元並享Hami Point 300點、防駭守門員首年0元等多項好禮；限時再加碼！申辦300M以上速率，享Hami Video「HBLTV熱賽全包」完整收視；申請色情守門員、防駭守門員等上網資安服務指定方案，再抽最高5,000元3C家電即享券等好禮。
全球記憶體與儲存品牌金士頓宣布，於2024年八度蟬聯全球SSD通路市佔冠軍。根據研調機構TrendForce最新報告顯示，儘管2024年全球SSD通路出貨量因市場疲軟較前年下滑14%，金士頓卻逆勢突破，以36%市佔率再創歷年新高。
