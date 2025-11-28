Canon關閉廣東印表機廠！超過1400人受影響

日商佳能因印表機市場萎縮、國產品牌崛起及無紙化加速，營運環境惡化，因此關閉廣東中山工廠。（示意圖／Pixabay）





日本影像與光學設備大廠Canon（佳能）宣布，位於中國廣東省中山市的佳能中山辦公設備有限公司已於11月21日正式停產並關閉。佳能並於26日再度發布公告確認該廠停止營運。佳能表示，此決定主要因中國雷射印表機市場持續萎縮、國產品牌快速崛起，加上無紙化辦公加速推進，整體營運環境惡化，已難以維持生產。

綜合多家媒體報導與佳能公告指出，近年雷射印表機（LBP）需求持續萎縮，加上中國本土印表機及辦公設備品牌迅速崛起，市場競爭愈發激烈，使佳能中山廠面臨嚴峻的經營壓力。佳能指出，儘管公司曾透過調整產線、強化成本控管等方式試圖改善，但仍無法扭轉下滑趨勢，最終總部在審慎評估後做出停止生產並關閉工廠的決定。

廣告 廣告

佳能中山公司在公告中表示，關廠勢必對員工生活與職涯造成重大衝擊，對此「深感抱歉與不捨」。公司承諾將依照《中華人民共和國勞動合同法》及相關法規辦理解約與補償，並強調會提出優於法定標準的安置方案，盡力保障員工的合法權益。

日商佳能關閉廣東中山工廠。（圖／翻攝自佳能中山辦公設備公司官網）

因市場萎縮、國產品牌崛起及無紙化加速，日商佳能決定關閉廣東中山工廠。（圖／翻攝自微博）

佳能中山辦公設備有限公司成立於2001年，是佳能在中山火炬開發區投資設立的外商獨資企業，主要生產彩色與黑白雷射印表機及複合機，產品除供應中國，也大量出口海外市場。公司在巔峰時期曾是全球重要的黑白雷射印表機製造基地之一，產量一度占全球相當比例，截至2022年4月累計生產逾1.1億台影印機與印表機。

根據《日本經濟新聞》指出，截至2025年9月底，佳能中山工廠約有1400名員工。佳能表示，將提供再就業支援等配套措施，協助員工轉職。報導分析，在中國隨著智慧手機、雲端服務與行動支付普及，辦公與文件處理快速朝無紙化發展，傳統列印需求減弱。此外，政府與公部門傾向優先採購國產設備，也壓縮了日企及其他外資在當地的發展空間。

更多東森新聞報導

中國客不來！日本燒肉名店喊「撐不住」 1細節曝真相

旅日又變貴？東京住宿稅上調3%無上限 林氏璧：免驚

中國慘了！工業企業獲利「下降5.5%」 萎縮超出預期

