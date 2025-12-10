Canon EOS R6 Mark III在台發表：主打7K Open Gate、3250萬畫素，力推「攝錄雙棲」全方位旗艦

Canon正式在台宣布推出全新EOS R6 Mark III全片幅無反光鏡相機，以「攝錄無界 創意無限」作為此次溝通主軸，強調在靜態攝影與動態錄影功能上的大幅升級。為了呼應新機「攝錄雙棲」的特性，Canon特別邀請12強冠軍投手陳冠宇現身說法，比喻新機如同棒球場上的「投打二刀流」，無論是速度、精準度或控制力都能全方位應對。

▲Canon EOS R6 Mark III在台發表

提升至3250萬畫素規格，連拍速度達40fps

在靜態拍攝方面，EOS R6 Mark III換上了全新研發的3250萬畫素全片幅CMOS感光元件，相比前代機種在解析度上全面進化，更適合應用於人像、風景與裁切後的遠距拍攝。

▲換上全新研發的3250萬畫素全片幅CMOS感光元件，相比前代機種在解析度上全面進化，更適合應用於人像、風景與裁切後的遠距拍攝

為了捕捉高速瞬間，新機在電子快門模式下支援最高約40fps的超高速連拍，並且具備「預先連續拍攝」功能，可記錄按下快門前0.5秒 (約20張)的影像，大幅提升拍攝成功率。穩定性部分，機身內建5軸防震，搭配相容鏡頭協同運作下，最高可實現8.5級的防手震效果，確保手持拍攝的影像清晰度。

首度導入7K Open Gate畫面格式，錄影規格向Cinema EOS看齊

針對動態錄影需求，EOS R6 Mark III成為Canon首款導入Open Gate畫面格式功能的EOS無反光鏡相機。

▲EOS R6 Mark III機頂操作介面

▲採側掀、可翻轉螢幕設計

• 7K Open Gate：支援使用整塊感光元件的3:2長寬比，機內錄製無裁切7K 30p RAW或MP4影片，保留最大的後製裁切彈性與細節。

• 高格率與超採樣：支援無裁切4K 120p與2K 180p慢動作錄影；一般錄影則提供超採樣4K 60p Fine畫質。

• 專業色彩與監看：導入源自Cinema EOS系統的Custom Picture，支援Canon Log 2 (動態範圍達15+級)、波形監視器，以及錄影指示燈 (Tally Lamp)，並且能直接套用LUT進行監看與輸出。

▲支援使用整塊感光元件的3:2長寬比，機內錄製無裁切7K 30p RAW或MP4影片，保留最大的後製裁切彈性與細節

AI對焦再進化：註冊人物優先

對焦系統方面，搭載雙像素CMOS 自動對焦 II (Dual Pixel CMOS AF II)，對焦區域覆蓋率達100%。透過深度學習技術，除了既有的人物、動物、車輛偵測外，更比照旗艦機種新增「註冊人物優先」功能，使用者可預先註冊最多10組特定人物臉孔，即便畫面中出現多人，相機也能優先鎖定主角進行追焦。

此外，針對錄影對焦，新機加入了「主體切換靈敏度」與「對焦後追蹤」選項，讓創作者能更直覺地控制焦點轉移的節奏。

▲機頂左側提供可快速切換靜態拍攝與動態攝影模式的撥切鍵

▲針對動態錄影拍攝需求，提供標準HDMI-A連接埠直出功能

▲內建雙記憶卡槽設計

▲電池槽具備可與電池手把連接介面

上市資訊

Canon EOS R6 Mark III於12月10日起正式在台開賣，首波推出單機身及兩款鏡頭組選擇，在2026年1月31日前購買並申請通過審核，將加贈首購禮原廠電池一顆。

▲Canon EOS R6 Mark III於12月10日起正式在台開賣，首波推出單機身及兩款鏡頭組選擇

▲找來12強冠軍投手陳冠宇站台，強調如「二刀流」般的跨界實力

建議售價組合：

• EOS R6 Mark III單機身：新台幣7萬2900元。

• EOS R6 Mark III + RF24-105mm F4 L IS USM鏡組：新台幣10萬6900元。

• EOS R6 Mark III + RF24-105mm F4-7.1 IS STM鏡組：新台幣8萬2900元。

