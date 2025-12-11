「攝錄雙棲」人像王者 Canon EOS R6 Mark III 售價72900元

在 SONY 公開 SONY α7 V 台灣上市情報後，Canon 今日正式發表全新 EOS R6 Mark III，該款相機以EOS無反光鏡相機首次加入Open Gate功能、與大幅提升拍照與錄影功能，如同棒球場上的「投打二刀流」一般，強調「更強大的『攝錄雙棲』」，即日起開放預購，建議售價新台幣72900元。

在「攝影（投手）」的一面，EOS R6 Mark III 具備每秒最高 40 張的高速連拍，同時它也是一款「AI 相機」，搭配深度學習技術支援的自動辨識功能，能準確辨識多種主體。再加上最高可達 8.5 級的防手震效果，讓攝影師即便在不穩環境中依然能穩定拍攝，捕捉關鍵的動作細節。同時，330 張JPEG檔可連續8秒以上的緩衝區拍攝能力也象徵絕佳「耐力」。

廣告 廣告

而在「錄影（打者）」的一面，EOS R6 Mark III 則展現驚人的高打擊率。「錄影打擊」能力來自 7K 60P(Light)/30P RAW 內錄、7K 30P Open Gate 與 4K 60P/30P 超採樣無裁切錄影等11種錄影規格，面對需要強大破壞力的「長打」，EOS R6 Mark III 也支援 4K 120P 與 2K 180P 高格錄影，讓快速移動的主體也能輕易捕捉，產生電影級慢動作效果。此外，「選球能力」則體現在支援 Canon Log 2 以及14種濾鏡和多種 Custom Picture 選項（套LUT檔）使影像調性更自由；此外，該款相機具備「預先錄影」的靈活機能，並且有3 / 5 秒兩種選擇。

EOS R6 Mark III 配備 EOS無反光鏡相機首創：7K Open Gate錄影，使用整個全片幅影像感測器的3:2 長寬比，機內記錄無裁切 7K 30p RAW / MP4 格式，每一個像素都呈現驚人的細節與 自然色調層次，支援 4K 120p 視角無裁切模式，創作者可在調色階段自由調整曝光、ISO 與白平衡。搭配 Canon Log 2 / 3 或 HDR PQ 使用，超採樣技術輸出高畫質的 4K 60p Fine 影片。

EOS R6 Mark III具備雙像素CMOS自動對焦II ( Dual Pixel CMOS AF II ) 實現廣域、高密度、高精度的自動對焦，對焦區域均可覆蓋螢幕約100%面積，在對焦的位置選擇上，可選對焦點多達6,097個位置，而自動對焦區域最多可分割1,053個分區。更是首款搭載最高3,250 萬像素全片幅CMOS 感測器的相機，非常適合拍攝人像、風景及遠距物體。搭配中央防手震最高達8.5級。相機具備 約 12fps（機械快門）與約 40fps（電子快門）超高速連拍能力，同時內建「預先拍攝」功能，可提前記錄 0.5 秒影像。

EOS R6 Mark III 採用深度學習技術的改良型自動對焦演算法，具備卓越的追踨功能，加強人體、動物、車輛辨識等多項主體偵測功能。可設定「註冊人物優先」、「動物優先」或「車輛優先」等模式，提升追蹤穩定度，即使有多項主體、以拍攝的主題優先對焦與持續鎖定，相當於相機中具備了類似自動駕駛辨識環境主體的功能。

EOS R6 Mark III上市首購禮

EOS R6 Mark III 建議售價新台幣72,900元，RF-24-105mm（F4）新台幣106,900元，凡於活動期間內購買Canon EOS R6 Mark III單機身/鏡組，申請通過審核送首購禮LP-E6P原廠電池一顆（即日起至1/31止）價值3100元。

活動期間：即日起~2026/1/31日止

初步總結Sony A7 V與Canon R6 Mark III

關於兩部相機在台灣市場的定價、規格與上市優惠我想就不用贅述，挑選建議寫在本篇結尾，如果你主要拍攝 動態、生態、運動、孩子或寵物，需要聰明的 AI 對焦、無黑屏連拍、更長的預拍緩衝，以及全方位、穩定又不挑題材的錄影表現，那 Sony A7 V 會是相對「萬用」的選擇，鏡頭生態系成熟也更適合長期擴充；但如果你偏好 混合創作、拍照與錄影都同樣重視，尤其現在像短影音、直式影片盛行的年代，又或者有拍攝高質感影片，甚至微電影的拍攝需求，需要 Open Gate、多機位後製裁切寬容性高的機種，並在夜拍、散熱、對焦也都有考量的話，那 Canon R6 Mark III 的性能相對更猛、錄影彈性更高、連拍速度也更好，價格也有優勢，是今年最具「攻擊性」的升級機種。