Mashdigi

Canon EOS R6 III正式發表，升級3250萬畫素、7K RAW錄影與40fps連拍

Mashdigi

Canon正式為其中階全片幅無反相機市場投下震撼彈，發表了EOS R6 III。相較於前代EOS R6 II，此次EOS R6 III在畫素、連拍速度與錄影規格上均有顯著提升，但也伴隨著價格的上漲，並且未如預期導入堆疊式 (stacked) 感光元件。

Canon EOS R6 III正式發表，升級3250萬畫素、7K RAW錄影與40fps連拍
Canon EOS R6 III正式發表，升級3250萬畫素、7K RAW錄影與40fps連拍

升級3250萬畫素感光元件、40fps電子連拍

EOS R6 III採用了全新開發的3250萬畫素全片幅 (非堆疊式) CMOS感光元件，畫素相較EOS R6 II的2400萬畫素有明顯提升，使其規格看齊Sony A7 IV (3300萬畫素)。

廣告

在DIGIC X處理器加持下，連拍速度進一步提升：

電子快門： 最高可達40 fps (支援 AF/AE 追焦)
機械快門 / 電子前簾： 最高可達 12 fps
預先拍攝 (Pre-shooting)： 支援 20 畫格 (0.5 秒) 的快門前預拍。

Canon EOS R6 III正式發表，升級3250萬畫素、7K RAW錄影與40fps連拍
Canon EOS R6 III正式發表，升級3250萬畫素、7K RAW錄影與40fps連拍

導入EOS R5 II AI追焦演算法、支援7K 60p RAW Light錄影

自動對焦方面，EOS R6 III採用Canon招牌的雙像素CMOS AF (Dual Pixel AF) 系統，並且導入最新的AI追蹤演算法，支援人物、動物、車輛偵測，以及可自動切換偵測目標的Auto模式，低光對焦能力則達-6 EV。

值得注意的是，EOS R6 III也搭載旗艦機EOS R5 II的「註冊人物優先 (Register People Priority)」功能，允許使用者預先記憶特定主體，使其在多人場景中也能鎖定焦點。

Canon EOS R6 III正式發表，升級3250萬畫素、7K RAW錄影與40fps連拍
Canon EOS R6 III正式發表，升級3250萬畫素、7K RAW錄影與40fps連拍

此次EOS R6 III最大的升級在於錄影規格，受惠於感光元件畫素提升，現在支援：

• 7K 60p RAW Light (機內錄製)
• 7K 30p「Open Gate」 (全片幅讀取)
• 4K 120p (推測為Super 35裁切)

所有格式均支援Canon C-Log2與C-Log3，規格表更提供高達12頁的錄影格式選項 (包含HEVC S、AVC-S、RAW、RAW Light等)。錄影時同樣支援所有AI主體偵測功能。

機身設計變動不大，導入CFexpress卡槽、8.5級防手震

外觀設計上，EOS R6 III整體變動不大，維持Canon用戶熟悉的操作介面佈局 (頂部雙轉盤、後側轉盤與搖桿、照片/錄影切換桿等)。

Canon EOS R6 III正式發表，升級3250萬畫素、7K RAW錄影與40fps連拍
Canon EOS R6 III正式發表，升級3250萬畫素、7K RAW錄影與40fps連拍

螢幕/觀景窗： 同樣採用側翻螢幕 (方便Vlog拍攝，但可能遮擋連接埠)，未導入像Panasonic S1 II的傾斜翻轉設計，電子觀景窗則維持369萬點解析度 (與A7 IV同級)。

卡槽 (重大升級)： 導入「1 CFexpress Type B + 1 SD UHS-II」的雙卡槽配置，以滿足7K RAW錄製與40 fps高速連拍所需的寫入速度。

防手震： 機身防手震 (IBIS) 效能從8級微幅提升至8.5級 (CIPA 標準)，追平Panasonic最新機種。

連接埠： 提供3.5mm麥克風與耳機孔、高速USB-C，以及全尺寸HDMI (Full-size HDMI) 連接埠。

其他專業功能： 新增專業用戶重視的波形圖 (Waveform) 監視器，並且導入源自Canon Cinema相機的新對焦速度演算法，提供更自然、專業的對焦轉換效果。

同場加映：輕巧平價 RF 45mm F1.2 STM 鏡頭

配合EOS R6 III發表，Canon也推出了一款極具吸引力的新鏡頭RF 45mm F1.2 STM。

此鏡頭在F1.2超大光圈下，實現了極度輕巧的設計，重量僅346公克 (0.76磅)，不到RF 50mm f/1.2L USM重量的一半。更令人驚訝的是，其售價僅為470美元 (約新台幣15000元)，以F1.2光圈規格而言極具破壞力。

售價與上市資訊

Canon EOS R6 III預計將於本月 (11月) 稍晚正式上市，台灣預計會在11月或12月公布上市資訊、：

單機身 (Body only)： 建議售價2799美元 (約新台幣89500元)

搭配RF 24-105 F4 L鏡頭組： 建議售價4049美元

此定價高於Nikon Z6 III (2500美元，採2400萬畫素部分堆疊感光元件)，也低於Panasonic S1 II (3200美元，採2400萬畫素部分堆疊感光元件、70 fps連拍)。其主要競爭對手將是Sony A7 IV (3300萬畫素感光元件，但缺乏RAW錄影功能)。

更多Mashdigi.com報導：

雙系統的智慧手錶選擇：Pixel Watch 4、Apple Watch series 11，或是Apple Watch SE 3？

小鵬AI Day揭曉2026年3款L4級別Robotaxi藍圖，同步展示預計2026年底量產的IRON人形機器人

Perplexity Comet AI代理購物踩紅線？ 亞馬遜發函要求停止相關「行為」

其他人也在看

全支付爆盜刷潮！聲明強調「無任何資料外洩」

全支付近期屢傳詐騙、盜刷問題，對此，全支付回應，該事件為外部詐騙集團近期假冒多家知名品牌或金融機構名義，製作極為相似的「釣魚網站」或傳送假活動連結，引導民眾輸入個資、OTP驗證碼或信用卡資料，進而造成盜刷等損失。此事件與全支付系統安全無關，更非全支付資料外洩所致。

中時財經即時 ・ 8 小時前
全支付傳盜刷！民眾突被刷20筆「損失8萬」　官方4聲明回應

全支付傳盜刷！民眾突被刷20筆「損失8萬」　官方4聲明回應

有網友近日在Threads撰文道，某天晚上他的手機跳出一連串提醒通知，才發現是外送平台foodpanda綁定全支付後無故自行扣款，總共被盜刷20幾筆，損失超過8萬多，而他第一時間打開玉山網銀APP，確認帳戶真的被扣了多筆款項，就連客服也告訴他「款項是追不回的」，最後他只好報警...

CTWANT ・ 1 天前
全支付爆盜刷潮！資安專家：暗網賣管理員帳密

全支付爆盜刷潮！資安專家：暗網賣管理員帳密

全支付爆盜刷潮！資安專家：暗網賣管理員帳密

EBC東森新聞 ・ 1 天前
先別急！蘋果iOS 26.1更新「傳多項災情」　網友建議策略出爐

先別急！蘋果iOS 26.1更新「傳多項災情」　網友建議策略出爐

即時中心／林耿郁報導蘋果公司本（11）月正式發布iOS 26.1正式版更新，帶來繁體中文版本的Apple Intelligence、Liquid Glass透明度調整、視覺智慧、即時翻譯等多項重磅更新，並修補近50項系統漏洞。然而，更新後不少使用者反映，出現網路延遲異常（爆Ping）、手機過熱、AI語言包下載失敗等問題，災情陸續傳出。

民視 ・ 15 小時前
行動電源NG行為大公開　「這類產品」較危險

行動電源NG行為大公開　「這類產品」較危險

[NOWnews今日新聞]行動電源近年頻繁發生爆炸、自燃意外，連飛機、高鐵等大眾運輸都祭出使用禁令。主管我國產品安全規範的經濟部標準局今（5）日召開記者會說明行動電源規範再升級，更也點名「有AC插座」...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中國統戰App爆2.8萬台人「一鍵投誠」　國台辦：網友個人創意

中國統戰App爆2.8萬台人「一鍵投誠」　國台辦：網友個人創意

網路日前瘋傳中國工程師製作一款《歸家》App，號稱可以讓台灣民眾、軍人「一鍵登記投誠祖國」，一度還聲稱台北已有2萬8000人登記，被陸委會指出是境外假訊息，目的是要擾亂台灣人心。中國國台辦今（5日）表示，該款App只是網友個人創意，反映出兩岸同胞實現「祖國」完全統一的熱切期盼，無關認知作戰。

鏡新聞 ・ 1 天前
驚傳電信福利沒了　一票哀號：怎麼辦？官網有真相

驚傳電信福利沒了　一票哀號：怎麼辦？官網有真相

499吃到飽合約到期掀起討論，網友發現「4G 499不限速吃到飽」已被電信業者下架，無法續約，但仍有499「限速21Mbps」的4G吃到飽可選。NCC強調未要求關閉4G網路，三大電信仍提供服務；目前不限速吃到飽需599起跳或升級5G方案。

三立新聞網 setn.com ・ 48 分鐘前
中國投誠APP又來了！北市登錄人數最多　顏若芳要求蔣萬安：緝查開發者

中國投誠APP又來了！北市登錄人數最多　顏若芳要求蔣萬安：緝查開發者

日前在社群平台上傳出有中國工程師研製「歸家」APP，稱可讓我國軍民「一鍵投誠」，而後經陸委會查證確定「查無此APP」使外界質疑其真偽，不過，台北市議員顏若芳今（5）日於質詢時卻披露了一款名為「台灣投誠」的網頁版APP，痛批有心人士刻意以身試法、擾亂民心，並要求北市警局全面查緝的同時，也應轉知國安單位徹查。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全支付聲明：消費者個資安全無虞 對不實言論保留法律告訴權

全支付聲明：消費者個資安全無虞 對不實言論保留法律告訴權

有網友在社群平台發文指「暗網」有在販售全聯、全支付使用者的資料庫。全支付今天嚴正聲明，請民眾注意近期網路各種詐騙行為，全支付消費者的資料安全無虞，針對部分社群不實的言論，將保留法律告訴權，呼籲社群已轉載的人員，立即刪除相關文字，也呼籲外界勿再散播、轉傳或引用不實資訊，以免觸法。

Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 8 小時前
全支付爆盜刷潮！高嘉瑜再噴大全聯「卸責」：個資外洩最高罰1500萬

全支付爆盜刷潮！高嘉瑜再噴大全聯「卸責」：個資外洩最高罰1500萬

全聯旗下電子支付平台「全支付（PX Pay Plus）」擁有超過600萬名會員，近來卻被爆資安疑雲，有用戶投訴遭駭客入侵，一夜被盜刷逾20筆、損失超過新台幣8萬元。針對全聯僅以一紙聲明回應、將防詐責任歸咎消費者，前立委高嘉瑜今（11/6）日在臉書痛批，大全聯推卸責任，要求主管機關介入調查，是否早已發生個資與信用卡資料外洩？

太報 ・ 2 小時前
車主注意！eTag新增「3大新功能」　報帳、開發票一鍵搞定

車主注意！eTag新增「3大新功能」　報帳、開發票一鍵搞定

為解決差旅族群報帳繁瑣、耗時的痛點，遠通電收宣布旗下uTagGo App「發票／報帳專區」全面升級，提供自動扣款、發票快速寄送與統編補正3大新功能。用戶可直接透過App勾選停車交易紀錄並寄送電子發票，實測最快不到一分鐘即可完成報帳流程，大幅減少以往繞行繳費機、列印紙本發票的麻煩。遠通電收延伸事業處協理許耀勳指出，許多商務用戶強調效率，但傳統報帳流程往往讓車主......

風傳媒 ・ 1 天前
瞄準Chromebook客群　蘋果電腦推平價Mac筆電

瞄準Chromebook客群　蘋果電腦推平價Mac筆電

彭博資訊報導，美國蘋果電腦公司，首度準備切入平價筆記型電腦市場。據瞭解，蘋果電腦正在開發一款平價Mac筆電，目標在吸引原本使用Chromebook或Windows入門級個人電腦的消費者，改用Mac電腦

中廣新聞網 ・ 1 天前
上海兄弟「撞臉」中信兄弟　中信育樂：不知情｜#鏡新聞

上海兄弟「撞臉」中信兄弟　中信育樂：不知情｜#鏡新聞

中國為了發展棒球，成立中國棒球城市聯賽，叫做CPB，預計明年開打，但根據網路流出的創始隊資訊，其中有一支叫上海兄弟，隊徽和中信兄弟相似度超高，主視覺也是黃色，引起球迷反彈。 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts

鏡新聞 ・ 1 天前
全支付澄清盜刷與個資外洩疑慮！官方澄清假訊息　提告捍衛名譽

全支付澄清盜刷與個資外洩疑慮！官方澄清假訊息　提告捍衛名譽

根據全支付說明，近日在社群平台上出現多則未經查證的言論，其中包括Threads帳號「@bestpika」聲稱發現全支付與全聯的用戶資料被上架至暗網販售。全支付駁斥此說法，指出這些資料為各種來源拼湊，錯誤百出。例如有標示為男性者，其身分證字號卻以女性開頭的「2」為首，且多數...

CTWANT ・ 7 小時前
統戰APP又一款？　陸委會：會請警方確認是否涉及國安

統戰APP又一款？　陸委會：會請警方確認是否涉及國安

前陣子傳出有中國工程師研製「歸家」統戰APP，號稱能讓台灣軍民「一鍵投誠」，且顯示台北市已有2.8萬人登記，但陸委會查證後確認為假消息。如今民進黨北市議員顏若芳爆料出現另一款統戰APP「台灣投誠」，呼籲國安單位徹查。陸委會今（6日）回應，會請警察機關查辦是否涉及國安。

鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
小心個資外洩！ 政院提醒「歸家」App可能會詐騙民眾的個資

小心個資外洩！ 政院提醒「歸家」App可能會詐騙民眾的個資

網傳中國工程師製作一款「歸家」App，號稱可以讓台灣民眾、軍人「一鍵登記投誠祖國」，還聲稱已有2萬8000人登記，我陸委會指出是境外假訊息，目的是要擾亂台灣人心。行政院發言人李慧芝今(11/6)日表示，事實上這種意義不明的APP不但是認知作戰，他實際上也可能會詐騙民眾的個資。

太報 ・ 7 小時前
平價Macbook要來了！售價估「3萬元有找」：採用iPhone處理器，硬體效能堪稱小鋼砲？

平價Macbook要來了！售價估「3萬元有找」：採用iPhone處理器，硬體效能堪稱小鋼砲？

Apple（蘋果）將於2026年上半年推出低價Mac筆電，售價「明顯低於1,000美元」，主攻Chromebook與入門Windows市場。

數位時代 ・ 1 天前
全支付遭假冒釣魚攻擊 官方強調「無資料外洩」

全支付遭假冒釣魚攻擊 官方強調「無資料外洩」

零售通路巨頭全聯旗下電子支付「全支付」近期遭不法人士假冒品牌或金融機構，製作釣魚網站或假活動連結，引導民眾輸入個資、OTP驗證碼或信用卡資料，造成盜刷損失。對此，全支付今（6）日發布聲明強調，系統運作正常，內部資安防護機制穩健，並無任何資料外洩情形，資金安全無虞。

Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前
好攜帶也好拍！蔡司精巧旗艦 vivo X200 FE 強大相機拍攝分享

好攜帶也好拍！蔡司精巧旗艦 vivo X200 FE 強大相機拍攝分享

vivo X200 FE 配備「蔡司光學 ZEISS」影像系統加持，提供「5000 萬畫素超感光 VCS 仿生主鏡頭」(1/1.56 吋 SONY IMX921 感光

3C 部落客林小旭 ・ 1 天前
遭爆用戶個資外洩、上暗網兜售！　全支付嚴正澄清非事實：將提告不實言論

遭爆用戶個資外洩、上暗網兜售！　全支付嚴正澄清非事實：將提告不實言論

即時中心／梁博超報導電子支付平台「全支付」近日遭爆出盜刷潮，甚至有網友在社群平台上爆料全支付的資料庫洩漏，在暗網上有不法人士販售使用者個資。對此，全支付今（6）日發聲明嚴正澄清，相關言論內容並非事實，消費者的資料安全無虞，將針對社群不實言論將保留依法進行告訴之權利。

民視 ・ 8 小時前