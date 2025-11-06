Canon正式為其中階全片幅無反相機市場投下震撼彈，發表了EOS R6 III。相較於前代EOS R6 II，此次EOS R6 III在畫素、連拍速度與錄影規格上均有顯著提升，但也伴隨著價格的上漲，並且未如預期導入堆疊式 (stacked) 感光元件。

Canon EOS R6 III正式發表，升級3250萬畫素、7K RAW錄影與40fps連拍

升級3250萬畫素感光元件、40fps電子連拍

EOS R6 III採用了全新開發的3250萬畫素全片幅 (非堆疊式) CMOS感光元件，畫素相較EOS R6 II的2400萬畫素有明顯提升，使其規格看齊Sony A7 IV (3300萬畫素)。

在DIGIC X處理器加持下，連拍速度進一步提升：

• 電子快門： 最高可達40 fps (支援 AF/AE 追焦)

• 機械快門 / 電子前簾： 最高可達 12 fps

• 預先拍攝 (Pre-shooting)： 支援 20 畫格 (0.5 秒) 的快門前預拍。

Canon EOS R6 III正式發表，升級3250萬畫素、7K RAW錄影與40fps連拍

導入EOS R5 II AI追焦演算法、支援7K 60p RAW Light錄影

自動對焦方面，EOS R6 III採用Canon招牌的雙像素CMOS AF (Dual Pixel AF) 系統，並且導入最新的AI追蹤演算法，支援人物、動物、車輛偵測，以及可自動切換偵測目標的Auto模式，低光對焦能力則達-6 EV。

值得注意的是，EOS R6 III也搭載旗艦機EOS R5 II的「註冊人物優先 (Register People Priority)」功能，允許使用者預先記憶特定主體，使其在多人場景中也能鎖定焦點。

Canon EOS R6 III正式發表，升級3250萬畫素、7K RAW錄影與40fps連拍

此次EOS R6 III最大的升級在於錄影規格，受惠於感光元件畫素提升，現在支援：

• 7K 60p RAW Light (機內錄製)

• 7K 30p「Open Gate」 (全片幅讀取)

• 4K 120p (推測為Super 35裁切)

所有格式均支援Canon C-Log2與C-Log3，規格表更提供高達12頁的錄影格式選項 (包含HEVC S、AVC-S、RAW、RAW Light等)。錄影時同樣支援所有AI主體偵測功能。

機身設計變動不大，導入CFexpress卡槽、8.5級防手震

外觀設計上，EOS R6 III整體變動不大，維持Canon用戶熟悉的操作介面佈局 (頂部雙轉盤、後側轉盤與搖桿、照片/錄影切換桿等)。

Canon EOS R6 III正式發表，升級3250萬畫素、7K RAW錄影與40fps連拍

• 螢幕/觀景窗： 同樣採用側翻螢幕 (方便Vlog拍攝，但可能遮擋連接埠)，未導入像Panasonic S1 II的傾斜翻轉設計，電子觀景窗則維持369萬點解析度 (與A7 IV同級)。

• 卡槽 (重大升級)： 導入「1 CFexpress Type B + 1 SD UHS-II」的雙卡槽配置，以滿足7K RAW錄製與40 fps高速連拍所需的寫入速度。

• 防手震： 機身防手震 (IBIS) 效能從8級微幅提升至8.5級 (CIPA 標準)，追平Panasonic最新機種。

• 連接埠： 提供3.5mm麥克風與耳機孔、高速USB-C，以及全尺寸HDMI (Full-size HDMI) 連接埠。

• 其他專業功能： 新增專業用戶重視的波形圖 (Waveform) 監視器，並且導入源自Canon Cinema相機的新對焦速度演算法，提供更自然、專業的對焦轉換效果。

同場加映：輕巧平價 RF 45mm F1.2 STM 鏡頭

配合EOS R6 III發表，Canon也推出了一款極具吸引力的新鏡頭RF 45mm F1.2 STM。

此鏡頭在F1.2超大光圈下，實現了極度輕巧的設計，重量僅346公克 (0.76磅)，不到RF 50mm f/1.2L USM重量的一半。更令人驚訝的是，其售價僅為470美元 (約新台幣15000元)，以F1.2光圈規格而言極具破壞力。

售價與上市資訊

Canon EOS R6 III預計將於本月 (11月) 稍晚正式上市，台灣預計會在11月或12月公布上市資訊、：

• 單機身 (Body only)： 建議售價2799美元 (約新台幣89500元)

• 搭配RF 24-105 F4 L鏡頭組： 建議售價4049美元

此定價高於Nikon Z6 III (2500美元，採2400萬畫素部分堆疊感光元件)，也低於Panasonic S1 II (3200美元，採2400萬畫素部分堆疊感光元件、70 fps連拍)。其主要競爭對手將是Sony A7 IV (3300萬畫素感光元件，但缺乏RAW錄影功能)。

