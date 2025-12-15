Capcom《人機迷網 Pragmata》確認「流暢度優先」！Switch 2版目前開發順利

Capcom 在 TGA 2025 上宣布科幻動作遊戲《人機迷網》（Pragmata）在 Steam 平台釋出免費體驗版。製作人大山直人與總監趙容熙在接受媒體採訪時表示，由於 PC 硬體規格繁多，針對個別環境進行調整是非常艱鉅的挑戰，所以他們才決定提早釋出體驗版，以便收集數據並進行最佳化（優化），這是他們第一次讓全世界玩家用滑鼠和鍵盤操作。而開發團隊更強調目前他們的策略是「流暢度優先」，就算需要犧牲部分畫質細節，也要確保在各種硬體環境下都能維持穩定的幀數和操作手感。

目前體驗版能在 Steam 上玩。（圖源：人機迷網）

根據外媒 Automaton Japan 訪問，關於 TGA 2025 上首次曝光的 Nintendo Switch 2 版本，製作人透露目前的開發進度比預期更加順利，這歸功於 Capcom 旗下的 RE ENGINE 引擎和 Switch 2 十分高的相容性，所以遊戲在 Switch 2 上的運作表現相當良好，甚至可以和 Capcom 開發中的另一款《惡靈古堡9安魂曲》（Resident Evil Requiem）相提並論。製作人也特別澄清，先前遊戲的延期並非為了配合 Switch 2 的上市時程，而是為了花更多時間打磨「雙角色同時操作」的獨特玩法與遊戲平衡，以確保完成品能達到團隊自我要求的水準。

《人機迷網》目前預計於 2026 年 4 月 24 日正式發售，將登陸 PC Steam、PS5、Xbox Series X|S 以及 Nintendo Switch 2 平台。官方指出，本次釋出的 Steam 體驗版內容和主線故事之外的特別關卡，主要目的是讓玩家搶先體驗結合「駭客與射擊」的核心玩法機制，遊戲進度、敵人配置也有些不同，但也包含了遊玩二周目時的驚喜元素。