Capcom二創指南公開！禁「淫穢內容」引爆創作者圈熱議

Capcom（卡普空）不久前公開了針對旗下 IP 的二創指南，為粉絲們長久以來的創作熱情提供了官方的規範與指引。這份指南明確定義了二次創作的範疇，涵蓋了插畫、漫畫、小說、模型、Cosplay 服裝及影音等形式。但其中，指南也明確列出了幾項關鍵的禁止事項，像是禁止任何損害品牌形象、帶有歧視或淫穢內容，以及營利行為的定義，都引起不少創作者熱議。

春麗是許多二創常客。（圖源：Street Fighter 6／Capcom 官方）

Capcom 表示，這些限制是為了在支持粉絲創作的同時，也保護旗下 IP 的品牌價值。這次此次指南中最引發社群熱議的之一，就是對「營利行為」的定義。原則上，所有以營利為目的的二創活動都被禁止，不能將粉絲作品大規模商業化。但 Capcom 也設立了但書，允許「趣味範圍內」的少量、小額同人誌販售，對於數量的具體標準並未明說，保留了官方的最終解釋權。此外，針對模型、GK 等立體作品，就只能在官方授權的活動（像是 Wonder Festival ）進行販售，其餘通路的商業行為一律禁止，為創作者的盈利模式劃下了明確的紅線。

另一個則是「淫穢內容」部分，畢竟多年以來，Capcom 作為一家老牌遊戲公司，旗下角色無數，網路上各種 34 規則相關的成人創作一直都不在少數，《快打旋風》系列的高人氣女角色「春麗」更是許多網站的長年霸榜前 10 名的常客。這次明確規定禁止，立刻在各大社群平台引發討論。

當然，部分創作者認為，這份指南只是遊戲公司保護自身權益的必要措施，畢竟二創長期以來都處於灰色地帶，官方的明確表態有助於釐清界線。不過，也有許多粉絲與創作者抱持觀望態度，他們認為實際執行的力道還有待觀察，並表示只有 Capcom 官方才有權利對違規作品採取行動。儘管出現了一些粉絲之間相互監督，甚至是攻擊到創作者關閉評論的情況，但多數創作者仍表示將繼續進行創作。