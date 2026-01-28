Capcom財報亮眼！《魔物獵人 荒野》總銷量破1100萬，但過去9個月卻只賣出99萬份

Capcom（卡普空）於昨（27）日正式公開了 2026 會計年度第三季（單季範圍是 2025 年 10 月 1 日到 12 月 31 日）的財報數據，其中 2025 年推出的《魔物獵人 荒野》在歷經近一年的銷售後，全球累積銷量正式突破 1,100 萬份。

荒野銷量初期衝破千萬，但後來 9 個月只賣出 100 萬份！（圖源：Monster Hunter Wilds）

然而，進一步分析最近的銷售曲線，就會發現《魔物獵人 荒野》的銷售出現明顯下滑，相較於前一季的累積數字，本作在過去 3 個月（2025 年 10 月到 12 月）期間，只賣出了約 30 萬份。甚至過去 9 個月（2025 年 4 月到 9 月），總共也才賣出 99.1 萬份，對比遊戲發售初期爆發性的 3 天 800 萬成長速度，中後期銷售情況明顯出現疲態，可能要靠著大型擴充內容（DLC）或各大的折扣活動才能重新刺激買氣。

除了《魔物獵人》系列外，卡普空旗下的舊作展現了驚人的長賣效應，更新了多款遊戲的銷售數字。像是受惠於 Netflix 改編動畫影集的熱播助攻，《惡魔獵人5》在過去 9 個月狂賣 242 萬份，總銷量破 1,100 萬份；《快打旋風6》也靠著 Switch 2 版達到 600 萬份總銷量；《惡靈古堡4 重製版》則同樣相當強勁，再度追加了 100 萬份的銷售，加上其他代與重製版，讓《惡靈古堡》全系列總銷量突破 1.83 億份。