Capcom點名《洛克人》《逆轉裁判》等作品！將重振經典IP推出新作或重製版

Capcom（卡普空）近日發布了 2025 年度的綜合報告書，向投資者與玩家揭開了未來的經營方針。最讓玩家興奮的是，報告中明確指出，公司將積極運用旗下擁有的豐富 IP 資產，除了持續開發新作外，也計畫通過重振休眠中的經典系列，來擴大全球粉絲群。

Capcom 近幾年積極復活經典 IP。（圖源：洛克人10／逆轉裁判456／惡魔獵人5 編輯合成）

在報告書中，Capcom 特別點名了《惡魔獵人》（Devil May Cry）、《洛克人》（Mega Man）以及《逆轉裁判》（Ace Attorney）等作品，表示希望通過推出全新作品、重製版和移植到新硬體的方式來擴大社群並提升績效，藉由繼續加強品牌影響力並培養忠實粉絲群，將把這些發展成為核心IP。

在主力作品方面，Capcom 強調《惡魔獵人》、《快打旋風》、《惡靈古堡》及《魔物獵人》依然是推動公司成長的核心重點。雖然部分系列，像是《洛克人》最近只有以合輯形式推出，沒有全新正傳作品，但報告書中將其列為重點關注項目，讓許多老玩家重燃希望。

除了遊戲開發，Capcom 也致力於通過跨媒體的策略來提升品牌價值。報告終究提到，好萊塢電影改編權是擴展全球知名度的重要手段之一，這不只是能延續現有粉絲的熱情，更能吸引新玩家進入遊戲世界。公司將以《快打旋風》與《惡靈古堡》為首，繼續積極的去推動旗下 IP 的電影與影視化改編，並強化周邊商品與授權業務，期望通過多角化經營，將經典遊戲品牌深植於流行文化之中，實現長期且穩定的獲利成長。