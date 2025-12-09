Capcom點名《洛克人》《逆轉裁判》等作品！將重振經典IP推出新作或重製版
Capcom（卡普空）近日發布了 2025 年度的綜合報告書，向投資者與玩家揭開了未來的經營方針。最讓玩家興奮的是，報告中明確指出，公司將積極運用旗下擁有的豐富 IP 資產，除了持續開發新作外，也計畫通過重振休眠中的經典系列，來擴大全球粉絲群。
在報告書中，Capcom 特別點名了《惡魔獵人》（Devil May Cry）、《洛克人》（Mega Man）以及《逆轉裁判》（Ace Attorney）等作品，表示希望通過推出全新作品、重製版和移植到新硬體的方式來擴大社群並提升績效，藉由繼續加強品牌影響力並培養忠實粉絲群，將把這些發展成為核心IP。
在主力作品方面，Capcom 強調《惡魔獵人》、《快打旋風》、《惡靈古堡》及《魔物獵人》依然是推動公司成長的核心重點。雖然部分系列，像是《洛克人》最近只有以合輯形式推出，沒有全新正傳作品，但報告書中將其列為重點關注項目，讓許多老玩家重燃希望。
除了遊戲開發，Capcom 也致力於通過跨媒體的策略來提升品牌價值。報告終究提到，好萊塢電影改編權是擴展全球知名度的重要手段之一，這不只是能延續現有粉絲的熱情，更能吸引新玩家進入遊戲世界。公司將以《快打旋風》與《惡靈古堡》為首，繼續積極的去推動旗下 IP 的電影與影視化改編，並強化周邊商品與授權業務，期望通過多角化經營，將經典遊戲品牌深植於流行文化之中，實現長期且穩定的獲利成長。
其他人也在看
苦等10年！《信號2》拍完後製中 趙震雄出事後...「3條路曝光」
韓劇《信號》粉絲期待十年的第二季，如今卻因主演趙震雄爆出黑歷史而陷入播出危機。可能原定於明年播出的《信號2》已完成拍攝並進入後製階段，但趙震雄退出演藝圈的消息讓製作團隊面臨艱難抉擇。韓媒分析指出，劇組目前僅剩三條可行路徑：如期播出、延後公開或僅在OTT平台播放，但無論選擇哪一條路，都將面臨重大後果。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
朴敘俊搭小10歲女演員 吐最擔心的事：外型落差太大
朴敘俊主演的《等待京道》火力全開，甫開播便以「首週甜度爆表」成為年末最熱浪漫韓劇。以人名開場也更凸顯他此次回歸浪漫喜劇的亮眼氣勢，朴敘俊與《魷魚遊戲》新星元志安，一同交織出跨越 20、28、38 歲三個人生階段的深情故事。Yahoo娛樂訊息 ・ 3 小時前 ・ 3
實境節目爆靈異事件？劇情驚悚詭異 女星驚喊：看到鬼
由陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本化身時空探員的全台首創沉浸式兼戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，今（9日）推出「劇情設計花絮」，拆解節目中三個單元故事的背景與幕後超展開的劇情。中時新聞網 ・ 53 分鐘前 ・ 發起對話
周杰倫、阿信、F3夢幻合唱橫掃冠軍！驚人成績曝光
周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉5日無預警驚喜上線，如此夢幻合作引起熱議，MV首播一天全網觀看次數突破2500萬，在YouTube更創下不到兩天即超越1000萬觀看次數以及最熱門音樂影片第一名。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 31
《狙擊蝴蝶》新開播衝上Netflix熱播榜！陳妍希、周柯宇相差19歲「姊弟戀」 Google搜尋熱度超越陳曉《大生意人》 ！
【文／段在玧】由陳妍希、周柯宇主演的都市愛情劇《狙擊蝴蝶》，改編自作家七寶酥的同名小說，原著細膩刻劃了男女關係，收穫無數書迷，開播前討論度不斷攀升，騰訊預約人數也突破200萬。戲外兩人雖然相差19歲，但海報和預告片都充滿CP感的姊弟戀，終於在12/4開播，以下為各位整理了5大首播亮點。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 20 小時前 ・ 4
司機先生1／許光漢與「前岳父」再結戲緣 庹宗華《詐欺者》中扮運將大哥
上月28日下午近四點，本刊在內湖區某社區附近發現有劇組正準備要拍攝一輛計程車，導演程偉豪在一旁講解等等要拍的流程，正好奇是哪部戲哪個藝人在取景，就看到庹宗華走過來開駕駛座的門，原來是他要拍攝開計程車的畫面。打版上的字寫著《詐欺者》，也就是許光漢退伍後投入的...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 2
任嘉倫《風與潮》即將開播！女主角藍盈瑩原來是《甄嬛傳》浣碧 轉型愛國青年挑戰亂世商戰｜陸劇線上看推薦
【文／徐瑞安】民國商戰劇《風與潮》即將上線愛奇藝，任嘉倫領銜主演，搭檔藍盈瑩、李純，帶觀眾走入 1940 年代動盪不安的澳門。劇情結合亂世背景、金融博弈與情報暗戰，再加上取材自真實歷史人物，讓這部戲更具可看性。虐戀專業戶任嘉倫，這次挑戰演出民國商人，在亂世中，不僅要守護家人，還要想辦法集結商會之力改變局勢，是任嘉倫近年最具突破性的全新挑戰。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 19 小時前 ・ 1
中國短劇流水線揭秘：寬鬆審核下的速度與豪賭
中國短劇工廠最常見的模式就是「7+7+7」，即籌備七天，拍攝七天，整個後期的「投流」也是七天。一個價值數百億的新興市場，催生了另類的速度與激情。BBC NEWS 中文 ・ 4 小時前 ・ 5
台劇《動物園》10大不思議！邵雨薇鏟屎好專業！李淳：像是在拍《少年Pi》！
邵雨薇、王柏傑和李淳等人所主演的台劇《動物園》全十集，即將於2026年初於串流平台登場。今（12/7）午劇組盛情現身於《動物園：第1-2集》在府中15的週年館慶台北首映場，並在映後時暢談幕後拍片秘辛。包括演員和動物對戲的難度、遇到颱風甚至是在各種不可控的變因當中，仍順利完成拍攝任務等 8 大不思議過程，本文整理，一起來期待這齣。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 5
【12月韓劇推薦】Netflix《公益律師》新開播衝上第2名！《等待京道》朴敘俊愛情劇回歸！《認罪之罪》金高銀破格黑化、《韓國製造》玄彬&鄭雨盛雙男神聯手、《現金英雄》李俊昊鈔能力破表｜播出平台、卡司一次看
2025年進入最終倒數，幾乎剩1個月就迎來2026年，一起看2025最後有哪些劇陪伴大家度過年末呢！？目前眾多11月新劇熱播中，包括：《操控遊戲》、《親愛的X》、《你旁觀的罪》、《一吻爆炸》、《模範計程車3》等劇熱播中！而12月則是有眾多吸睛題材新劇回歸！包括：《認罪之最》金高銀&全道嬿雙強聯手驚悚犯罪劇、《等待京道》朴敘俊愛情劇回歸、《韓國製造》玄彬&鄭雨盛雙男神強強聯手！眾多作品即將陸續登場！趕緊一起來看12月新劇吧！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 週前 ・ 1
12月電影院新片！《阿凡達：火與燼》（阿凡達3）潘朵拉星戰火再起、《大蟒蛇》叢林拍片大戰巨蟒、范冰冰金馬封后最新代表作《地母》｜上映時間總整理
2025年邁入最後的12月，年末壓軸強片輪番登場，戲院熱鬧無比！影迷期待已久的史詩級科幻大片《阿凡達：火與燼》終於要上映，金獎大導詹姆斯卡麥隆帶領觀眾進入潘朵拉星球上從所未見的新領域，海陸空動物奇觀更勝以往，頂尖視覺效果絢爛無比，絕不讓人失望，銀幕越大越震撼；另一部由「蟻人」保羅路德、喜劇天才傑克布萊克攜手合作的冒險喜劇《大蟒蛇》，兩人為拍片深入叢林大冒險，沒想到大戰真巨蟒，爆笑又精采，娛樂指數百分百。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 5 天前 ・ 3
劉品言重逢初戀吐實「後悔分手」 連晨翔聽真心話心碎轉身
連晨翔在TVBS影集《舊金山美容院》暗戀青梅竹馬劉品言，遲遲不敢開口告白，近來則因劉品言的初戀情人回歸，為兩人原本曖昧不明的關係，增添更多未知的變數。劉品言劇中的大學初戀男友張耀仁10年後回歸，讓連晨翔感到前所未有的不安。最讓人心碎的一刻，是意外聽到劉品言向張耀仁吐露後悔當初分手，甚至當眾告白：「我自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《怪奇物語》官方團隊突點名台灣！杜夫兄弟喊話：有望來台取景
娛樂中心／吳宜庭報導Netflix現象級影集《怪奇物語》（Stranger Things）迎來最終第五季，官方日前特別選在日本東京舉辦亞太區唯一的宣傳行程，吸引國際媒體齊聚。節目團隊不僅與四位主演芬恩·沃夫哈德（Finn Wolfhard）、蓋頓·馬塔拉佐（Gaten Matarazzo）、迦勒·麥羅林（Caleb McLaughlin）、諾亞·施納普（Noah Schnapp）面對面對談，也獨家訪問影集主創杜夫兄弟（The Duffer Brothers）。民視 ・ 1 天前 ・ 1
元志安狂灌朴敘俊 大膽提議「要不要一起睡？」
劇情講述一對在20歲、28歲兩度相戀又分手的戀人，再次相遇後情感全面復燃。現實中兩人相差11歲，朴敘俊坦言開拍前確實感到壓力：「外型看起來差很多，見面前其實蠻擔心的。」但真正碰面後完全改觀：「志安非常成熟，不知道經歷了什麼，但給人一種很有經驗、成熟老練的感覺，...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 發起對話
《好運來-EP249精彩片段》黑前夫爆雷 神秘喬安竟是……？
四季線上/陳玲慧報導神秘公主到底是誰的人馬？林樂樂 (蘇晏霈 飾) 和林俊雄 (倪齊民 飾)、黃育欣 (何蓓蓓 飾) 的藥廠被人為縱火。楊文斌 (劉至翰 飾) 和蔡好運 (侯怡君 飾) 特別來關心打氣。陸喬安 (張家瑋 飾) 懷疑是江弘軒 (吳政澔 飾) 主導一切，江弘軒矢口否認。林樂樂忙到在路上差點昏倒，幸好陸喬安扶她一把。林樂樂為何覺得陸喬安眼熟？陸喬安居然和趙明志 (翁家明 飾) 也是合作關係？怎麼回事？一定要看喔！👉📺【全台首播】民視頻道20：00《好運來》【更多新聞】《好運來》正宮小三小四驚喜同框！蘇晏霈、張家瑋、程雅晨「搞怪自拍」萌翻網友張家瑋《好運來》當「小四」談禁忌之戀！親曝與吳政澔「火辣親密戲」拍攝秘辛更多四季線上報導洪浩竣《好運來》曝角色「只回歸一下」不會到劇終？網急問是否演《豆腐媽媽》他3字回應白家綺《好運來》才回歸就「討皮痛」！遭翁家明「慘電」她秒落淚蘇晏霈才是《好運來》本劇大魔王？何蓓蓓驚爆「正宮設局離婚」她不否認四季線上影視 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
《莎木4》預告影片曝光？開發商Ys Net澄清假造，考慮採取法律行動
開放世界動作冒險遊戲《莎木》系列最新作品，最新作品是由製作人獲得 SEGA 授權後，以 YsNet 公司名義展開募資，最終在 2019 年上市的《莎木3》。如今時間已經過去 6 年多，許多玩家都在好奇 4 代是否有機會推出。而最近，網路上流傳一段疑似《莎木4》的開發中洩露影片，引發玩家熱烈討論。但對此 Ys Net 迅速發表官方聲明，鄭重澄清該影片與公司毫無關聯，並且表示不排除採取法律行動。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 42 分鐘前 ・ 發起對話
《百分之一》找來男團成員客串！ 霸凌場面太真實
陳漢典率黃偉晉、梁以辰、宋偉恩和本本再度化身時空探員，隨著《百分之一相對論》釋出全新「劇情設計花絮」，三大單元背後的故事脈絡與幕後搭建也全面曝光。節目結合戲劇、密室逃脫與劇本殺架構，劇組在嘉義大林、北投眷村以及台北藝術大學重建大型場景，突破傳統綜藝棚內限制，更提前營運以劇中世界觀打造的密室逃脫場館，讓節目成為跨次元體驗的新型態實境作品。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 1
《格陵蘭雪女》深入北極浮冰區實拍 與獵熊素人演員飆戲
法國浪漫冒險電影《格陵蘭雪女》（The Incredible Snow Woman）近日於法國上映，該片揉合劇情片及喜劇元素，描述特立獨行的北極探險家「柯琳莫赫」改變人生的一趟極地之旅，獲法國「解放報」盛讚是「一場充滿詩意深度的旅行喜劇」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《寶島西米樂 守護》王盈凱「老公力」全開 化身腳底按摩師
回到房間後，大川貼心提出要替春燕擦藥、洗腳，直接上演居家版SPA服務，新婚夫妻的閨房樂趣一覽無遺。王盈凱「老公力」全開 化身腳底按摩師戲裡春燕害羞閃躲，而戲外的何宜珊也是真心緊張。拍攝前她特地向工作人台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《孤獨搖滾！》「團結Band」參戰「2026大港開唱」！聲優青山吉能、長谷川育美親自來台
台灣知名音樂祭「2026 大港開唱 MEGAPORT Festival」官方於稍早正式揭曉最新演出陣容。來自超人氣漫畫改編動畫《孤獨搖滾！》的劇中樂團「團結Band」（結束樂團、結束バンド）確定參加本次音樂祭。這不只是該樂團首度登陸台灣，官方更強調這將呈現「團結Band首次海外音樂祭的現場演出」，消息一出瞬間引爆動漫圈熱烈討論。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 3