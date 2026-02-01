在台北國際電玩展最後一天展期中，由CAPCOM與傑仕登共同舉辦的官方競速大賽「Monster Hunter Wilds Taiwan Championship」活動上，CAPCOM宣布官方直營店CAPCOM STORE將進駐台北信義區。

販售官方著名遊戲作品設計商品，CAPCOM第一間海外直營店將進駐台北信義區

CAPCOM STORE是專門販售CAPCOM旗下遊戲IP設計商品的直營商店，其中涵蓋《魔物獵人》、《惡靈古堡》、《快打旋風》、《逆轉裁判》、《洛克人》等著名遊戲作品，而在日本境內已經有包含CAPCOM STORE TOKYO (東京店)、CAPCOM STORE OSAKA (大阪店)、CAPCOM STORE & CAFE UMEDA (大阪梅田店)、CAPCOM STORE ANNEX (神戶店)四間。

廣告 廣告

而此次在台北國際電玩展公布展店消息，則是預計在台灣台北信義區設置第一間海外直營店，名稱預期會是以CAPCOM STORE TAIPEI為稱，但具體地點與實際啟用時間都尚未公布。

在此之前，CAPCOM台灣發行代理商傑仕登曾在2024年12月於台北地下街開設CAPCOM授權快閃店「CAPCOM POP - UP Store in Taiwan」，而此次計畫常設於台北信義區的CAPCOM STORE，是否同樣比照任天堂的模式，暫時還無法確認。

更多Mashdigi.com報導：

駁斥ASIC威脅論！黃仁勳台北開講：這邏輯不通，NVIDIA研發砸450億美元誰能比？

Android 16上線超過半年市佔率僅7.5%，碎片化問題依舊？

Vibe Coding是「開源殺手」？研究警告：AI讓開發者不再讀文件、回報Bug