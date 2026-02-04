CAR-T新一代療法 拚今年納健保

健保署民國112年11月正式將CAR-T細胞免疫治療納入健保給付，截至今年1月底已有90例個案獲得給付資格。（王家瑜攝）

健保署於民國112年11月正式將CAR-T細胞免疫治療納入健保給付範圍，截至今年1月底已有90位患者獲得給付資格，追蹤研究發現本土治療成效優於全球臨床試驗。衛福部長石崇良4日表示，當時被認為是天價給付，如今看到結果如釋重擔，並透露新一代CAR-T已在台灣取得藥證，正在申請健保給付，有望在今年納入。

中華民國血液病學會理事長柯博升指出，急性淋巴性白血病（ALL）和瀰漫性大B細胞淋巴瘤患者若發生復發、治療反應不佳，治療就會變得棘手，所幸已有CAR-T細胞免疫治療，可幫助患者爭取長期控制疾病、治癒希望。

截至今年1月底，已有90位患者獲得CAR-T細胞免疫治療健保給付資格，每位患者平均819萬元，總計近7.3億元的藥費。中華民國血液及骨髓移植學會追蹤研究發現，相較國際臨床試驗，我國急性淋巴性白血病患者一年存活率提升10.4％，達到87.5％；瀰漫性大B細胞淋巴瘤患者亦增加16％，攀升至64.2％。

石崇良在健保署長任內首創「暫時性支付」作法，CAR-T細胞免疫治療是第一個採暫時性支付的藥品。他回想當時CAR-T給付被認為是天價，今天看到結果如釋重擔，說明了健保創新給付方案是可行的，未來可以繼續做，並提供給其他國家借鏡。

石崇良提到，目前給付的是第一代CAR-T，現在有第二代、第三代問世，適用對象擴增，甚至研究朝向固態腫瘤、異體CAR-T發展。他透露，目前已有新一代CAR-T在台灣取得藥證，正在申請健保給付，健保署正在積極評估，應會在今年上路。

石崇良也說，原本是骨髓移植後復發才用CAR-T治療，目前國際趨勢從三線治療推進到二線，也就是和骨髓移植平行地位，我國將參考臨床試驗、國際指引及HTA評估報告進行整體評估。