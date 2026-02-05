CAR-T治療獲健保給付逾2年 本土治療成效比臨床試驗更好

CAR-T細胞免疫治療自2023年11月納入健保給付範圍，作為兩大類血液癌症病患的第三線治療，我國本土治療成效優於國際臨床試驗結果。衛福部長石崇良表示，臺灣已引進第二代CAR-T，預計今年就會納入健保，衛福部也將參考國際癌症治療指引，研議將CAR-T推進為第二線治療。

衛福部長石崇良表示，健保從112年開始給付CAR-T細胞免疫治療，當時給付最貴的治療為819萬元，健保署自2023年11月起將CAR-T細胞免疫治療納入健保給付範圍，針對「25歲以下急性淋巴性白血病」及「成人瀰漫性大B細胞淋巴瘤」兩類病患，主要針對上述兩類病患，對於第二線治療失敗包含骨髓移植失敗，或是無法進行骨髓移植的病人提供一個治療的機會。

目前已經給付超過90位病患，CAR-T細胞治療是全球趨勢，目前陸續出現第二代、第三代CAR-T，適用對象不但擴大，甚至朝向固態腫瘤或是異體CAR-T研究發展，隨著國際醫療指引，癌症治療指引的修正，CAR-T有一種趨勢要從過去三線治療推進到二線治療，這也要進行科技評估，相信未來對病人或是臨床治療的需要又可以提供好的、更有效率的照顧。

由於臺灣擁有優於國際臨床試驗的治療成效，石崇良部長認為將可吸引國際藥廠或本土業者選擇臺灣進行新興治療、尤其是細胞治療的臨床試驗，臺灣參與臨床試驗不但可確認後續藥品對國人的有效度，也可讓國內醫療團隊提早準備，並提供病患多一項治療選擇。石崇良部長透露，目前已有新一代CAR-T在臺灣取得藥證，正在申請健保給付，健保署也在積極評估中，應該會在今年上路。