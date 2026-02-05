「CAR-T納健保首例」他邊輸注800萬藥劑、邊查學測成績 奮力考上台大

吳同學是全台首位接受健保給付CAR-T免疫細胞治療的白血病病人，他在接受價值819萬元藥物輸注的同時，還躺在病床上查詢學測成績，最終順利考上台大，目前已是大二學生且病情控制穩定。

吳同學是全台首位接受健保CAR-T免疫細胞治療的白血病病人，他在接受價值819萬元藥物輸注的同時，還躺在病床上查詢學測成績。（示意圖／photoAC）

根據《聯合新聞網》報導，吳同學因頭昏、暈眩等症狀持續加劇，2021年確診急性淋巴性白血病時年僅17歲。主治醫師盧孟佑表示，吳爸爸曾接受西醫治療仍因癌症病逝，導致吳媽媽十分抗拒常規治療，一度將吳同學獨留醫院面對化療、標靶、手術等療程，他甚至因此從高中休學。

廣告 廣告

儘管面臨家庭與疾病的雙重壓力，吳同學對治療仍持正向態度，在病況允許時會在病榻中拿出教科書苦讀，未曾放棄生涯發展。盧孟佑說，病人後續雖接受化療、骨髓移植等治療，仍不幸復發，正好趕上健保將CAR-T納入給付，他因此成為首位受惠患者。

CAR-T免疫細胞治療需自病患體內取出T細胞，經實驗室分離、濃縮且冷凍後，以專機送至藥廠實驗室改造，全程冷鏈送回台灣，在衛福部核可的醫學中心以靜脈注射方式將解凍後的藥品注入病人體內。吳同學在升學年紀罹病，回輸CAR-T細胞當天恰逢學測成績出爐，他邊接受逾8百萬藥物輸注，邊查詢成績。

CAR-T細胞免疫治療。（圖／醫學會提供）

癌症希望基金會董事靳秀麗說，身為心理師，她發現癌症病人最大心理狀態挑戰，是擔心高昂藥費拖垮家中經濟，財務負擔引發病人焦慮，甚至讓部分患者放棄治療、不願存活，失去對未來的希望。她表示，CAR-T治療納入健保給付，讓一度面臨崩解的家庭重建希望，讓病人負擔不起藥物的悲歌不再重演。

衛福部健保署112年起將白血病CAR-T免疫細胞治療納入給付，治療成效用於兒童急性淋巴性白血病患者最佳。盧孟佑說，吳同學目前在門診規律追蹤，病情控制穩定。

延伸閱讀

富國島丟包台人挨告詐欺 年代旅遊負責人林大鈞獲不起訴

美邊境沙皇撤明州700聯邦探員 川普：移民執法可「更溫和」

桃園南門市場「奇蹟式」恢復營業 他指張善政一特質讓綠營變小丑