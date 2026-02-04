CAR-T細胞治療給付邁向百例 新一代可望今年納健保

健保署112年11月正式將CAR-T細胞免疫治療納入健保給付範圍，截至今年1月底，已有90例個案獲得給付資格。衛福部長石崇良（中）今天表示，目前已有新一代CAR-T在台灣取得藥證，正在申請健保給付，健保署正在積極評估，應該會在今年納入。（王家瑜攝）

健保署112年11月正式將 CAR-T 細胞免疫治療納入健保給付範圍，截至今年1月底，已有90例個案獲得給付資格。衛福部長石崇良今天（4）表示，CAR-T細胞免疫治療採暫時性支付3年，初步看起來效益不錯，目前新一代CAR-T在台灣取得藥證，正在申請健保給付，健保署正在積極評估，應該會在今年納入。

中華民國血液病學會理事長柯博升指出，急性淋巴性白血病（ALL）和瀰漫性大 B細胞淋巴瘤（DLBCL）患者若發生復發、治療反應不佳，治療就會變得棘手，所幸已有CAR-T細胞免疫治療，可幫助患者爭取長期控制疾病、治癒希望。

中華民國血液及骨髓移植學會理事長葉士芃說明，CAR-T 細胞免疫治療兼具基因工程、細胞治療與免疫科技，屬於高度客製化的療程，目前符合健保執行條件的醫療院所共有9家，包含臺大醫院、台大癌醫、林口長庚、中國附醫、北榮、亞東、中榮、高醫附醫、花蓮慈濟。

截至今年1月底，已有90位患者獲得CAR-T細胞免疫治療健保給付資格，每位患者平均819萬元，總計近7.3億元的藥費。中華民國血液及骨髓移植學會追蹤研究發現，本土治療成效整體表現優於全球臨床試驗結果，相較國際臨床試驗，我國急性淋巴性白血病患者一年存活率再提升10.4％，達到87.5％；瀰漫性大B細胞淋巴瘤患者亦增加16％，攀升至64.2％。

石崇良在健保署長任內首創「暫時性支付」作法，CAR-T細胞免疫治療是第一個採暫時性支付的藥品。他致詞提到，當時給付CAR-T被認為是天價，今天看到結果如釋重擔，說明了健保創新給付方案是可行的，透過嚴謹要求事前審查和事後追蹤，未來可以繼續做，並提供給其他國家借鏡，相信會吸引到國內外藥廠，願意把臨床試驗投入台灣來進行，也讓台灣病人有更多選擇。

石崇良提到，目前給付的是第一代CAR-T，現在有第二代、第三代問世，對象也擴及急性淋巴性白血病、瀰漫性大B細胞淋巴瘤這兩類以外，甚至朝向固態腫瘤、異體CAR-T發展。他透露，目前已有新一代CAR-T在台灣取得藥證，正在申請健保給付，健保署正在積極評估中，應該會在今年上路。

石崇良指出，目前國際趨勢是將CAR-T從三線治療推進到二線，原本是骨髓移植後復發才用CAR-T治療，如今是和骨髓移植平行地位；我國會參考臨床試驗報告、國際指引，以及3大HTA評估報告，進行整體評估。

