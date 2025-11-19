「CAR T細胞治療」逆轉癌末困境 高醫為南部唯一具健保執行資格之醫學中心接軌國際

【記者 王雯玲／高雄 報導】癌末也有機會拚痊癒！自2023年11月起，台灣正式將CAR T細胞治療納入全民健康保險，針對瀰漫性大B細胞淋巴瘤與B細胞淋巴性白血病患者提供有條件給付，這兩類疾病長期以來都是血液惡性腫瘤中最具挑戰性的類型，一旦復發，傳統治療選擇極為有限，患者往往陷入「無路可走」的困境。CAR T細胞治療是一項高度客製化的免疫細胞治療，能讓原本幾乎沒有治療選項的病人重新燃起希望。高雄醫學大學附設中和紀念醫院經過國際專家高規格的嚴謹審核成為南部唯一具健保執行資格的醫學中心，團隊全員均通過相關品質認證，啟動以來已成功完成20例CAR T治療，這項成就不僅讓高階細胞治療不再只是北部大型醫學中心的專利，還象徵高醫成功讓尖端醫療真正「在地實現」，跨領域團隊的醫療技術更是接軌國際！

首位接受CAR T治療的是一位因罹患瀰漫性大B細胞淋巴瘤的中年患者，多年來他先後接受化學治療、標靶治療與造血幹細胞移植，但仍然在治療後復發。身為家中支柱，他與家人身心俱疲，直到得知高醫具備CAR T細胞治療資格後，才轉院來高醫尋求最後一線希望。歷經健保審核、細胞採集、橋接治療後，他順利接受CAR T細胞輸注，在多專科跨團隊的照護下，度過了治療相關併發症後順利出院，至今超過一年疾病無復發，順利回到職場，他不只是第一位患者，更是開啟南部CAR T希望之路的重要見證者。

高醫戴嘉言副院長表示，高醫身為大學附設醫院及醫學中心，始終秉持「以病人為中心」的理念，長期投入重症與難症疾病治療與醫療量能的提升，如血液腫瘤疾病中，復發、難治型瀰漫性大B細胞淋巴瘤或急性淋巴性白血病都是最具挑戰性的疾病之一，這些患者往往已接受過化學治療、標靶治療甚至造血幹細胞移植，但在疾病復發之後，傳統治療的選擇非常有限，家屬常常面臨「下一步在哪裡」的困境，在國家政策與醫療進展上，高醫責無旁貸，不只是引進CAR T，更投入完整的制度建置、多專科醫療團隊執行與臨床品質控管，讓這項先進治療可以提供南台灣病人治療的新選擇。高醫也已經與高雄、屏東及台南等多家醫院建立轉介與共同照護機制，讓不同院所的血液科醫師與個案管理師可以無縫接軌、緊密合作，患者不需要再為尋找治療資源南北奔波。高醫的目標很清楚，就是要把國際級、指標級的尖端先進治療落地在南部；把過去被視為「最後手段」的治療，變成患者真正可及的選項；讓病人和家屬不只聽到「還有希望」，而是看見具體的治療路徑。

高醫血液腫瘤內科暨細胞治療暨研究中心劉益昌主任表示，CAR T細胞治療不是一個單一處置，它同時具備細胞治療、基因治療及免疫治療模式，是一個高度整合的醫療工程。高醫建置多專科整合照護系統，該系統包含血液腫瘤科、重症醫學、感染科、神經科、藥學部、檢驗醫學部、細胞治療暨研究中心、護理團隊與專責個案管理師等角色，針對病人進行跨團隊評估、治療、住院監測與長期追蹤。「CAR T區域性的合作模式」這對病人非常重要。因為許多復發或難治的患者，體力和免疫狀態都已經很脆弱，長距離移動本身就是負擔；而家屬也常同時承受醫療、經濟與照護壓力。高醫希望的模式是「區域接力」而不是「單點集中」，也就是由各院血液科醫師與我們的CAR T團隊共同照護病人，集中資源提供病患整合性的尖端醫療照護。

高醫血液腫瘤內科卓士峯主治醫師說明，CAR T細胞治療是讓臨床醫師對病人還有機會說出「有新的路徑可以嘗試」，因為對這群病人來說，傳統選項幾乎走到盡頭，接下來不是「換哪一種藥」的問題，而是「還有沒有任何選擇」的問題。CAR T並不是「保證痊癒的奇蹟藥」，我們仍然會面對治療風險、急性發炎反應、神經學變化等挑戰，也需要在適當的時間點介入加護醫療。但它確實讓我們有能力在最困難的階段，為病人多爭取一次機會。身為臨床醫師，能夠在病人已經聽過很多次「我們可能做得到的很有限」之後，還能說一句「我們還可以試試看」，這是非常重要的事。

CAR T細胞治療（Chimeric Antigen Receptor T-cell therapy）被視為近年血液腫瘤治療最重要的突破之一。CAR T並非傳統意義上的「再打一種藥」，而是一種高度客製化的免疫細胞治療：醫療團隊先由患者體內採集T淋巴球，經過基因改造與活化，使其能夠辨識並主動攻擊惡性淋巴瘤或白血病細胞，之後再回輸患者體內，形成具精準標靶能力的長效抗腫瘤戰力。值得強調的是，CAR T細胞治療的成功，並非僅僅在於「將改造後的細胞輸回體內」。患者是否適合接受治療，必須經過嚴謹的臨床評估，包括整體體能狀態、器官功能等。治療進行期間，也可能出現特有的免疫反應，必須由多專科照護團隊即時介入與監測，執行適當處置。因此，CAR T細胞治療須結合多專科團隊相互合作，是一種「系統型治療」，高醫將以目前治療經驗為基礎，持續投入細胞及免疫治療相關之基礎及臨床研究，期望能對南台灣地區有需要之病人提供尖端醫療的可近性及完整的醫療照護。（圖／記者王雯玲翻攝）