CAR-T 治療成績亮眼！衛福部：新一代最快今年納保、擬提前使用時機
健保署自 112 年 11 月起將單一療程要價 819 萬元的 CAR-T 細胞免疫治療納入健保給付，截至今年 1 月底，已核准 90 例個案，健保支應藥費近 7.3 億元，實際臨床療效優於國際。衛福長部石崇良表示，第二代 CAR-T 已取得國內藥證，正進行醫療科技評估，最快今年內可望納入健保，且治療時機有機會由現行第三線提前至第二線，與骨髓移植並列。
高風險族群新增治療選項，本土實證優於試驗
中華民國血液病學會理事長柯博升指出，急性淋巴性白血病（ALL）與瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤（DLBCL）患者，雖多數在第一線高劑量化療合併標靶治療後，能有效控制疾病，但若復發或對治療反應不佳，臨床處置將更為困難，5 年存活率低於 2-5 成。
CAR-T 治療兼具基因工程、細胞治療與免疫科技，屬於高度客製化的療程，讓高風險病人仍有機會爭取長期疾病控制，已於 112 年 11 月納入健保，採「暫時性給付」3 年，為健保首批針對高價創新療法設計的支付模式。
該療法適用於罹患 25 歲以下急性淋巴性白血病、成人瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤，且第二線治療骨髓移植失敗或不適合接受移植的患者。目前全台符合健保執行條件的醫療院所共有 9 家，包括臺大醫院、台大癌醫、林口長庚、中國附醫、北榮、亞東、中榮、高醫附醫、花蓮慈濟。
雖完整 3 年期資料尚在蒐集中，但中華民國血液及骨髓移植學會理事長葉士芃引用學會追蹤結果表示，相較國際臨床試驗，急性淋巴性白血病患者接受 CAT-T 治療後，一年存活率提升 10.5％，達到 87.5％；瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤患者存活率也增加 16％，攀升至 64.2%。
第二代 CAR-T 健保給付評估中，治療線別有望提前
石崇良指出，新一代 CAR-T 細胞免疫治療已取得國內藥品許可證，並向健保提出給付申請，目前正進行醫療科技評估（HTA），包含成本效益分析及 ICER 值（每增加一人年餘命所需成本）計算，作為後續價格協商的重要基礎。
他也透露，隨著國際癌症治療指引（NCCN）更新，未來我國 CAR-T 有機會在特定條件下提前至第二線使用，須再綜合臨床試驗結果、國際指引及醫療科技評估，經專家會議與共同擬訂會議審議後決定，但給付適應症將與藥證核准內容一致，不會擴大至其他疾病別。
文／周佩怡、圖／巫俊郡
