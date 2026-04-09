Cardi B遭盜刷200萬！親查監視器怒嗆「別想跑」：絕對送你們入監

【緯來新聞網】美國饒舌歌手Cardi B 9日直播中透露自己信用卡被盜刷了近200萬台幣，根據盜刷紀錄，小偷花了120萬用於買精品名牌衣服；約50萬花在買蘋果產品，Cardi B不滿地嗆小偷「你們一個都別想跑，我絕對送你們進監獄」。

Cardi B遭盜刷200萬！親查監視器。（圖／翻攝IG）

Cardi B表示信用卡約在2週前遺失，在申請凍結信用卡之前，就已經遭人盜刷進200萬，她在影片中放話：「跟你們說，你們這週內就會進監獄。」並稱已取得四名男子使用她信用卡的監視器畫面。



曾奪下葛萊美獎的Cardi B以《I Like It》、《Bodak Yellow》、《WAP》等跨界嘻哈作品走紅。她曾在2024年接受《Complex》雜誌訪問時透露，個人資產超過8800萬美元，並表示：「我賺非常非常多錢。」



儘管財力雄厚，她強調自己對金錢相當謹慎。「我不像某些有錢人，一塊錢都不能隨便花，我對錢很認真。」她也在直播中詳述被盜刷過程，一開始收到手機的刷卡消費通知時還不以為意，直到第2筆、第3筆高額消費才讓她感到事情不對。收到多筆不尋常消費通知後，Cardi B緊急和店家聯絡並同時銀行凍結信用卡。



不過在信用卡凍結前，盜刷者就已經花費了200萬台幣，也讓Cardi B氣到不行放話「我已經有小偷盜刷的監視器畫面，我這禮拜就要把你們送進監獄！」她強調：「我會讓你們把錢還給我，因為我對錢絕不開玩笑。」

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