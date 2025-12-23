記者古可絜／綜合報導

悠遊卡公司延續前次盲盒系列的高人氣設計，重磅推出第二彈「Care Bears大頭盲盒悠遊卡」將於12月26日開賣。此次以Q萌可愛的大頭造型亮相，並具備Supercard功能，每隻Care Bears直徑約11.5公分，皆為獨特的配色與刺繡圖案，包含紫色的Grams Bear、暈染風格的True Heart Bear、藍綠色的Wish Bear、粉色的Hopeful Heart Bear 4款經典角色，第5款為隱藏版，延續盲盒形式特有的驚喜感，以滿滿療癒魅力，擄獲粉絲的心。

廣告 廣告

「Care Bears大頭盲盒悠遊卡」於12月26日上午11:00起至12月29日23:59止開放首波購買，悠遊付會員只要開啟悠遊付Easy Wallet App，在首頁點按鈕「悠遊卡寵粉」即可進入博客來販售頁購買「Care Bears大頭盲盒悠遊卡」，單張售價499元，限使用悠遊付結帳，博客來會員帳號每日限下單1次且每次限購2張，尚未成為博客來及悠遊付會員的民眾，可先註冊成為會員，就能在首賣期間率先購買。

若沒搶到首賣的粉絲也還有機會，12月30日起，於全家行動購、萊爾富、誠品線上旗艦館、momo購物網、PChome24h購物、金石堂、東森及蝦皮旗艦館等通路開賣，集可愛與療癒於一身，是Care Bears粉絲必收的夢幻逸品。

此外，悠遊付加碼推出新會員活動，民眾於即日起註冊成為悠遊付新會員，並在註冊時輸入「CAREBEARS」指定推薦碼，即可獲得「50元博客來專用現金回饋券」1張。憑券於12月26日11:00起至12月29日23:59止，於悠遊付App首頁點擊「悠遊卡寵粉」前往購買，單筆消費滿499元即可回饋50元悠遊付回饋金，疊加「新會員筆筆最高3%回饋」及聖誕跨年「筆筆2%回饋」，最高享15%回饋。

悠遊付Easy Wallet App獨家販售超人氣「Care Bears大頭盲盒悠遊卡」12/26開賣。（悠遊卡公司提供）