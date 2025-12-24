Care Bears聖誕樹登場！威秀「這天起」限量開賣，彩虹熊糖果包、趴趴熊12款

迎接浪漫又夢幻的聖誕季，威秀影城在首波Care Bears彩虹熊周邊引發話題後，年末再度端出第２波聖誕限定系列！延續甜美療癒風格，讓粉絲一走進影城就能感受到滿滿節慶氛圍。本次全新３大系列以聖誕為靈感，「趴姿玩偶髮夾」「糖果包裝髮夾吊飾」及「蝴蝶結聖誕樹置物盒」共12款皆於12/19起正式登場，準備再度融化彩虹熊粉絲的心～

Care Bears聖誕樹置物盒２款

可愛＋實用一次兼具

威秀影城於Care Bears的超萌聯名再次登場！因應聖誕節即將來臨，絕對必收極限量的布置系單品「蝴蝶結絨毛聖誕樹置物盒」，聖誕樹推出甜美粉色與經典綠色２款配色，長絨毛材質搭配跳色蝴蝶結點綴，光擺著就超有節日氣氛。

▲聖誕樹推出甜美粉色與經典綠色２款，長絨毛材質搭配跳色蝴蝶結裝飾，可愛度滿分。

聖誕樹不只好看，還能打開當作置物桶使用，也可以掛上Care Bears髮夾，自由打造屬於自己的彩虹熊聖誕樹。這款聖誕樹將以聖誕全系列形式於12/19限量販售，內容包含１個造型聖誕樹、隨機１款Care Bears玩偶髮夾，以及隨機１款Care Bears髮夾糖果包，整組售價999元，收藏與實用性一次到位。

▲聖誕樹可打開作為置物桶使用，也能掛上Care Bears髮夾，打造專屬於自己的夢幻聖誕樹。

Care Bears趴姿玩偶髮夾４款

趴趴熊造型細節滿滿

「Care Bears趴姿玩偶髮夾」以超療癒的趴趴熊造型成為焦點，小熊彷彿輕輕趴在髮間，萌度瞬間破表！玩偶肚子印上Care Bears經典圖樣，背面再加上愛心電繡細節，近看更能感受到滿滿巧思，一共推出４款不同角色，不論是夾在頭髮上當造型亮點，或是當作包包、書桌上的裝飾小物都超適合。這款趴姿玩偶髮夾將於12/19同步推出，套餐內容包含中份爆米花與２杯中杯飲料，搭配１款隨機款式的彩虹熊玩偶髮夾，售價499元。

▲超萌趴姿造型搭配細緻做工，小熊彷彿輕輕趴在髮間，療癒感十足。

Care Bears糖果包裝髮夾吊飾６款

吊飾也能當髮夾

同樣甜度爆表的，還有「Care Bears糖果包裝髮夾吊飾」，將小熊變身成繽紛糖果包裝造型，第一眼就超吸睛！吊飾搭配愛心串珠設計，細節感再升級，而裡面的絨毛髮夾還能取出單獨使用，一件商品就能變化多種用法。全系列共推出６款，其中白色「鑽石小熊」為限定款式，更是粉絲必收亮點。這款糖果包髮夾吊飾將搭配套餐於12/19上市，包含中份爆米花與２杯中杯飲料，再加上１款隨機款式的糖果包髮夾吊飾，售價499元。

▲小熊造型結合繽紛糖果袋包裝，視覺吸睛又充滿多巴胺氛圍，並搭配愛心串珠吊飾，甜度加倍。

▲吊飾內的絨毛髮夾可取出單獨使用，一件商品多種用途，全系列共６款，其中白色「鑽石小熊」為限定款式。

威秀影城Care Bears第２波聖誕限定周邊，以滿滿可愛與節慶儀式感陪粉絲迎接年末，數量有限、售完為止，想把這份專屬冬季的療癒心意帶回家，可得把開賣時間12/19牢牢記好！

【開賣資訊一次看】

威秀影城ｘCare Bears

聖誕A套餐

開賣時間：12/19

價格：499元

套餐內容：１份中份爆米花＋２杯中杯飲料＋１個Care Bears髮夾糖果包（共６款，款式隨機）

聖誕B套餐

開賣時間：12/19

價格：479元

套餐內容：１份中份爆米花＋２杯中杯飲料＋１個Care Bears玩偶髮夾（共４款，款式隨機）

聖誕全系列

開賣時間：12/19

價格：999元

套餐內容：１個造型聖誕樹＋１個 Care Bears 玩偶髮夾（共４款，款式隨機） +１個 Care Bears 髮夾糖果包（共６款，款式隨機）

威秀影城（VIESHOW CINEMAS）

時間：週一至日09：00～00：00（依各門市公告為準）

