Care Bears x CASETiFY聯名系列登場！史上最萌彩虹熊點亮童年回憶
記者李鴻典／台北報導
CASETiFY 今（12）日宣布與深受全球喜愛的經典品牌 Care Bears 攜手合作，首度推出 Care Bears x CASETiFY 聯名系列，邀粉絲們踏進充滿 Care Bears 的 Care-a-Lot 世界，開啟一場由歡樂、正能量與友誼交織而成，充滿活力與色彩的盛宴。Care Bears x CASETiFY 聯名系列即日起開放加入優先購買名單，並將於 11 月 17 日正式在 CASETiFY 台灣官方網站及 CASETiFY STUDiO 品牌概念店開始發售。
Care Bears 自 1982 年以消費產品和賀卡形式首度亮相，並隨後推出一系列動畫電視節目和電影， 至今仍是全球最受喜愛的經典品牌之一，憑藉標誌性的肚子徽章和傳遞分享、關懷與友誼的溫暖訊息，這群來自 Care-a-Lot 世界的 Care Bears 持續激勵著全球各世代粉絲。
Care Bears x CASETiFY 聯名系列以觸動心弦的懷舊插畫、以及色彩繽紛的圖案和歡樂的主題設計，搭配 CASETiFY 的標誌性風格，讓粉絲們能以獨特的方式表達對這些角色的喜愛，除了推出多款手機殼外，Care Bears x CASETiFY 聯名系列亦推出包含 AirPods 及 AirPods Pro 保護殼、iPad 保護殼、MacBook 保護套、手機支架，還有多款 MagSafe 兼容磁吸等電子配件，完美結合 Care Bears 的繽紛童趣與實用性，為電子配件增添溫暖色彩。
Care Bears 客製化手機殼
Care Bears x CASETiFY 聯名系列推出多款客製化手機殼，不論是珍貴照片、具有意義的文字或名字，皆能在充滿可愛彩虹熊全新印花的手機殼上打造獨一無二的專屬配件；多款角色選擇還能與好友共同設計專屬手機殼，將彼此的友情化為獨一無二的紀念品。
Care Bears 毛絨耳機收納包
「Care Bears 毛絨耳機收納包」共推出歡樂熊、生氣熊、及分享熊三款耳機收納包，每個角色都採用柔軟舒適的毛絨設計，不僅能妥善保護耳機，可愛的造型更隨時為日常增添歡樂能量，讓最喜愛的彩虹熊暖心守護耳機。
彩虹熊手機吊飾
「彩虹熊手機吊飾」以獨特的繽紛彩色串珠設計，將歡樂熊、分享熊、生氣熊等可愛角色化身為色彩鮮豔的療癒串珠，彩虹熊手機吊飾不僅具有實用性，更為手機增添一抹童趣與溫暖，隨時提醒你分享愛與關懷的美好。
彩虹熊手機殼吊飾盲盒
「彩虹熊手機殼吊飾盲盒」以盲盒形式包裝，將可愛的彩虹熊角色打造成精緻的手機造型吊飾，可直接黏貼在手機殼或其他配件上，讓彩虹熊朋友時刻陪伴在身邊。不論是充滿活力的歡樂熊、溫柔可愛的分享熊，還是個性鮮明的生氣熊，每一盲盒都藏著神祕驚喜，還有機會將極限量特別版 Cheer Bear 歡樂熊手機吊飾帶回家！
慶 Care Bears x CASETiFY 聯名系列首度亮相，CASETiFY 更推出聯名限定活動，凡於 CASETiFY 台灣官方網站選購任 2 款 Care Bears x CASETiFY 聯名系列產品，即可獲贈 Care Bears 貼紙禮包乙份（數量有限，送完為止）。
Care Bears x CASETiFY 聯名系列即日起開放加入優先購買名單，並將於 11 月 17 日起在 CASETiFY 台灣官方網站及 CASETiFY STUDiO 品牌概念店發售。
