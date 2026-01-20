CASETiFY找G-DRAGON擔任首位全球代言人 將推獨家系列

記者李鴻典／台北報導

國際時尚配件品牌 CASETiFY 今（20）日正式宣布邀請橫跨音樂、時尚與藝術等多元領域的藝術家代表 G-DRAGON 擔任品牌首位全球代言人，與粉絲們一同迎接充滿文化影響力與無限創意的全新篇章。這項重大宣布不僅為 CASETiFY 15 週年揭開盛大序幕，身為全球時尚先鋒的 G-DRAGON，更將親自演繹於 1 月 26 日正式推出的代言人獨家 CHROMATIC: FORMS & HUES 系列，詮釋其標誌性的創作精神與生活態度。

CASETiFY宣布G-DRAGON成為首位全球代言人。

G-DRAGON 不僅在音樂領域享有盛譽，在藝術、時尚等領域的地位也同樣舉足輕重，憑藉享譽國際的藝術氣質與時尚風格，G-DRAGON 早已成為引領韓國乃至全球當代時尚的關鍵人物。他與許多國際精品品牌的合作、及創立個人品牌 PEACEMINUSONE，皆充分展現其跨領域的設計才華和影響力，成為致力於激發創意的 CASETiFY 的理想合作夥伴。

CASETiFY 全球代言人 G-DRAGON 以大膽創意打造獨特電子配件，重新定義品牌視野

作為 CASETiFY 首位全球代言人，G-DRAGON 所扮演的角色將超越傳統代言層次，重新定義品牌態度並主導本年度的創意方向。作為全球公認的時尚與藝術跨領域代表人物，G-DRAGON 將與 CASETiFY 展開深度互動，將品牌全系列產品從電子配件延伸至更多領域，為品牌 15 週年注入深刻的文化共鳴。

CHROMATIC FORMS & HUES系列以藝術雙重性為核心概念，融合結構與色彩探索創意無限可能。

CASETiFY 聯合創辦人暨行政總裁吳培燊（Wesley Ng）表示：「在 CASETiFY 迎來 15 週年之際，我們邀請 G-DRAGON 擔任首位全球代言人不僅是一個振奮人心的消息，更表達了我們在擴大品牌影響力的同時，將持續以策略性角度引領我們的創意方向，進一步印證我們始終堅信的品牌價值：讓科技成為所有人展現個人風格、表達自我的重要載體。」

全新「CHROMATIC：FORMS & HUES」系列：以藝術雙重性為設計核心探索創意可能

本次推出的代言人獨家 CHROMATIC: FORMS & HUES 系列以藝術雙重性為核心概念，融合結構與色彩探索創意無限可能。CHROMATIC: FORMS & HUES 系列共推出「形體之藝（FORMS）」、「色彩之語（HUES）」兩大章節，全新「金屬波紋手機殼」選用高品質鋁合金精密打造，將品牌標誌性的波紋手機殼紋理轉化為前衛的流動線條，呈現出俐落且具工藝美學的霧銀質感；而「色彩之語」章節則為 CASETiFY 波紋手機殼系列注入五款繽紛色彩的「波紋手機殼」，包括清爽亮眼的薄荷藍、充滿視覺能量的萊姆黃，以及 CASETiFY 官網限定販售的烈焰橙、螢光綠與晶豔粉等多款獨特電子配件顏色設計，打造不同的感官能量，讓所有人都能自信展現個人時尚美學。

CHROMATIC: FORMS & HUES 系列亦同步推出多款具金屬光澤、狂野魅力的電子配件，除了「2 合 1 金屬鏈背帶」、可客製化組合的「金屬吊飾串珠」外，還有時尚酷帥的「展翅天使澎澎吊飾」、結合櫻桃與愛心元素的「串珠鑰匙圈」、以及 MagSafe 兼容磁吸的電子配件包括「Snappy™ 波紋卡套」、「Snappy™ 波紋手機支架」等多款產品，皆透過結構與色彩詮釋藝術的雙重性，在「形體」與「色階」之間，定義當代 iCON 的創意全貌。

CHROMATIC: FORMS & HUES 系列從「形體之藝」展現的俐落金屬工藝，到「色彩之語」所激發的大膽視覺能量，每一款設計都是 G-DRAGON 的藝術感性與品牌美學的創意縮影。

CHROMATIC: FORMS & HUES 系列將於 1 月 26 日在 CASETiFY 台灣官方網站及 CASETiFY STUDiO 品牌概念店及蝦皮 CASETiFY 官方旗艦店正式發售。

