CASETiFY超殺黑五優惠折扣！村上隆x CASETiFY聯名登場、指定手機殼4件享65折、2025最強IP手機殼推薦：吉伊卡哇、線條小狗、飛天小女警一次擁有

想要改變生活氛圍，最快、性價比最高的方式就是換手機殼，畢竟我們一整天手黏在手機上的時間可能比我們牽另一半的時間還要多，換上新的手機殼，馬上生活裡的平凡都會套上各種濾鏡。號稱全年最殺的CASETiFY黑五優惠搶購中！指定手機殼4件享65折優惠最划算，還不包款起來！

🔥【CASETiFY】黑五優惠折扣｜指定手機殼65折、輸入優惠碼享有折扣、AppeWatch錶帶打對折👉點此買

(圖片來源：CASETiFY)

✨推薦一： 村上隆x CASETiFY: FLOWERS BLOOM

FLOWERS BLOOM 系列是 CASETiFY 對村上隆經典花朵的致敬之作。全新系列推出多款配件，向這朵享譽全球的文化符號致意。

👉村上隆x CASETiFY: FLOWERS BLOOM系列，售價1,600元起｜把握黑五折扣入手！點我立即買🛒

👉FLOWERIAN 造型人偶盲盒，售價1,600元｜把握黑五折扣入手！點我立即買🛒

👉串珠吊飾，售價3,230元｜把握黑五折扣入手！點我立即買🛒

👉FLOWERS (彩虹) 磁吸無線充電盤，售價2,770元｜把握黑五折扣入手！點我立即買🛒

👉SMILE (彩虹) 手機殼，售價2,280元｜把握黑五折扣入手！點我立即買🛒

(圖片來源：CASETiFY)

經典牛仔布汲取設計靈感，全新系列傳遞出叛逆、自由、自我表達、性別平等等前衛時尚態度，使用不同顏色、紋理的牛仔布料，重新進行裁剪和拼接組合，同時加入格子、蕾絲等元素，使丹寧時尚重塑生命力！

👉【全球免運】丹寧系列，售價2,280元起｜把握黑五折扣入手！點我立即買🛒

(圖片來源：CASETiFY)

(圖片來源：CASETiFY)

你周圍一定有看到吉伊卡哇眼神就會笑起來的朋友，來自日本的療癒係IP吉伊卡哇（ちいかわ），在日文中意指「小而可愛的東西」，最初以網路漫畫形式出現於社群軟體上，出圈吸引全年齡層。 CASETiFY也和這群小可愛們推出聯名款，以吉伊卡哇、小八貓、兔兔的冒險旅程為主題，融入飛機窗、護照等旅行元素，打造充滿活力、萌度滿點的手機殼與電子配件，讓小可愛們攻陷你我吧！

(圖片來源：CASETiFY)

線條小狗是吉伊卡哇系列中的人氣角色，外型用非常簡單的圓潤線條勾勒出來，反而成為更具辨識度，搭配圓滾滾的身體還有一對小耳朵和短尾巴，當然療癒力Max的笑容曲線更是讓人視線離不開的關鍵。和

CASETiFY 合作的聯名產品中小編最愛的就是用線條小狗可愛大臉製作的磁吸充電盤，圓滾滾的大臉完整佔據整個充電盤，實用性高還能替電子周邊增加生活溫度。

(圖片來源：CASETiFY)

CASETiFY 首度攜手經典動畫《飛天小女警》，推出由小鎮村的尤教授創作出花花、泡泡、毛毛三位小女警為角色。《飛天小女警》系列讓人會瞬間掉進童年的回憶，那段和朋友一起的冒險，很單純的友情魅力。是一款可以跟好姐妹一起用的閨蜜款手機殼。讓彼此即便忙碌於生活，也能隨時知道有人支持著你，陪伴彼此度過日常挑戰。看你要當聰明有領袖魅力的花花、甜美可愛的泡泡，還是酷帥果斷的毛毛，跟著姐妹們一起團購吧！

(圖片來源：CASETiFY)

除了以上2025年最夯IP系列推薦外，新的一年若想跟男神用同款手機殼，小編也幫你神到了！從之前Energy團員坤達在 IG 罕見曬出和老婆的自拍合照裡發現，坤達使用的是 CASETiFY At Lover's Gate 系列手機殼，上面的圖案為兩個小天使，似乎也象徵兩人的愛情有著愛神邱比特的祝褔，濃情蜜意，真的好甜啊！適合情侶入手。

(圖片來源：CASETiFY)

小編自己是 CASETiFY 的愛用者，換新機時同步挑了「Ultra 終極防摔手機殼」，成為首選的原因在於，保護力十足，延伸四角的 Ultra 彈力保護角，有通過 10 公尺高防摔測試和10 倍 MIL-STD-810G軍規級防摔標準，鏡頭的地方也能完整保護，手殘黨也不用怕。另外，支援MagSafe可以一吸就充電，方便到不行；最後則是保護殼彈力保護角的設計，成為吊飾掛位，可以隨意掛上背帶，直橫揹都可以，外出手機不用硬塞口袋，揹著就能出門，功能超全面，一用就會愛上。

(圖片來源：CASETiFY)

今年蛇年剛過一半，CASETiFY 年初也出了一系列融合世界各地新年文化的風格設計，想要霸總等級的直白招財款有 Lucky Cat Parade，讓大量的招財貓幫你財源滾滾。想來一款低調、冷酷又有蛇年感的手機殼則有 Black Kingsnake 系列，獨特的潮流神秘感設計，融合了蛇年象徵意涵，用一整年都不會覺得尷尬。不想換手機殼的話，還有Snake Game系列的磁吸行動電源和卡套，免換殼直接一吸就能有新氣象。

(圖片來源：CASETiFY)

