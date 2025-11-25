CASETiFY金屬水鑽系列璀璨登場！Rosé同款全配件正式支援iPhone 17 Pro
記者李鴻典／台北報導
年底該幫你的手機換手機殼了！國際時尚配件品牌CASETiFY正式推出全新金屬水鑽系列，以璀璨奢華的設計美學，帶來閃耀非凡的時尚搭配。同時，備受全球明星青睞的Essentials by CASETiFY™系列的波紋手機殼也迎來新色，正式支援iPhone 17 Pro及iPhone 17 Pro Max機型。
年末購物季越來越火熱，CASETiFY現正推出「BLACK花DAY」黑五限時優惠，即日起至11月30日期間，於CASETiFY台灣官方網站購買指定產品購買一件享85折、兩件75折、三件7折，四件以上則下殺至65折優惠。CASETiFY STUDiO品牌概念店也同步釋出優惠活動。
不可錯過的還有，CASETiFY推出全新金屬水鑽系列；金屬水鑽系列除了推出Y3K金屬感風格時尚印花外，還提供客製化設計的「雷射雕刻吊飾」、以及採用頂級捷克水晶手工鑲嵌，每一顆水鑽都經過細緻工藝處理的「水鑽手機殼」等多樣產品，讓每一款電子配件都能以頂級材質與精湛工藝展現獨特個性，開啟無限搭配可能。
另，深受全球明星喜愛的Essentials by CASETiFY™系列以其簡約時尚的設計與卓越防護力，成為眾多名人的首選手機殼，本季除推出活力十足的橘色、及優雅浪漫的紫紅色，為波紋家族注入更多色彩選擇外，更宣布BLACKPINK Rosé的愛用同款霧紫色現已正式支援最新iPhone 17 Pro及iPhone 17 Pro Max機型。也可根據個人風格，搭配同色系的MagSafe配件如磁吸支架、卡套、背帶等，打造從手機殼到配件的完整造型組合。
此外，今年聖誕節，台灣時尚生活美學品牌Oolab良杯製所以「聖誕暖禮精選」為主題，精選兩大人氣合作吸管杯系列：哈利波特主題以經典魔法世界元素為靈感，為冬季增添奇幻與冒險氣息；三麗鷗主題則有溫柔可愛的Hello Kitty，以及俏皮活潑的布丁狗兩大人氣角色登場。為讓祝福更具情感溫度，Oolab推出官網限定活動：下單即贈「暖心小卡」。
全新「哈利波特系列不鏽鋼陶瓷易潔層吸管杯850ml」，帶來兩款粉絲期待已久的經典圖案：魔蘋果款Mandrake與路摸思款Lumos。杯身以魔法世界元素為靈感，採用半透明金屬漆與3D立體印刷精緻呈現，將奇幻與故事感融入細節。
延續哈利波特經典咒語意象，本次更推出護法黑款可翻摺提袋滿足粉絲收藏需求。提袋結合金屬感刺繡與光澤絨布材質，低調卻充滿細緻巧思，展現獨具風格的魔法質感，是系列中不可錯過的聖誕亮點單品。系列亦同步推出多款必收配件，如分類帽吸管蓋、金探子吸管蓋等。
即日起於Oolab官網購買哈利波特系列單筆滿NT$2,000，即贈哈利波特木杯墊（隨機）。實體門市，自12月6日起消費滿NT$1,500可獲得哈利波特霍格華茲四學院吊飾（隨機，數量有限送完為止）。【哈利波特系列不鏽鋼陶瓷易潔層吸管杯850ml】售價：NT$959；【哈利波特系列可翻摺提袋】售價：NT$359。
Oolab超人氣的「小緞帶系列陶瓷易潔層吸管杯 710ml」，今年聖誕節迎來兩大三麗鷗人氣角色全新登場：凱蒂限定款Hello Kitty與布丁狗限定款Pompompurin。小緞帶系列延續品牌溫暖細膩的設計語彙，杯身融入標誌性緞帶元素，角色更配戴上醒目的蝴蝶結，可愛度滿分，也為冬季增添柔軟療癒的節慶氛圍。【小緞帶系列陶瓷易潔層吸管杯710ml】售價：NT$929 。
momo購物網《momo黑五購物節》正式開跑！隨著普發萬元陸續入帳，站上買氣明顯升溫，3C、精品包、美妝保養三大高人氣品類全面竄紅，成為今年黑五最受矚目的選購焦點。此次《黑五狂購節》一路加碼到11月30日，新品包款滿$5,000即送 8% mo 幣；《專櫃黑五日》也同步推出，全館專櫃保養品9折起、滿$1,000 現折$100，滿$4,000再送 400 mo幣。
黑五檔期的高單價品類今年呈現「保值＋時尚」雙軸齊漲的趨勢，黃金與精品包都在站上掀起一波熱買潮。受國際金價持續攀升帶動，小金條、小金豆等投資型商品買氣明顯升溫，銷量年增達四成；金飾類更是買氣爆發，手鍊、項鍊最受歡迎，單月成長近兩倍。近期熱搜像「點睛品」黃金串珠、「元大珠寶」9999黃金戒指，以及吉伊卡哇 × 周大福聯名的金章紅包，都是「討喜又保值」的熱門清單。
輕奢品牌如COACH與Longchamp明顯受消費者青睞。COACH透過社群話題帶動爆款風潮，BROOKLYN系列近一個月銷量突破百萬。歐系精品方面，GOYARD一包難求、年增約70%，而受Y2K風潮影響的MIUMIU更在黑五擠進亮點榜，年增高達130%，顯示年底採購熱度持續升溫。
愛金卡公司宣布推出兩款風格截然不同、卻同樣極具收藏價值的全新 icash2.0，分別為攜手臺南祀典武廟合作的「行車平安符 icash2.0」，以赤兔馬立體造型結合傳統祈福文化，打造出具有庇佑意義的文創配件。
還有三麗鷗人氣角色人魚漢頓40週年紀念款「so Bubbly icash2.0」，以絨毛材質呈現圓滾滾可愛的漢頓，搭配壽星皇冠與透明藍壓克力配件，滿載歡慶與療癒氛圍。
