CASETiFY馬年手機殼換新推薦：幸運小馬鑰匙圈、最新GD聯名金屬波紋殼、村上隆秒殺花朵盲盒 現在加入會員即享85折優惠

想要改變生活氛圍，成本最低、性價比最高的方式就是換手機殼！畢竟我們一整天手黏在手機上的時間可能比牽另一半的時間還多（笑），換上新手機殼，生活裡的平凡立刻被套上各種濾鏡。CASETiFY現正推出會員優惠，只要加入CASETiFY Club，最高可享所有產品85折購物優惠，生日還有手機殼換領券，很划算！

2026馬年新氣象，本篇整理CASETiFY新年必買推薦清單，包含開運招財的馬年新春系列、開賣即秒殺的村上隆FLOWERS BLOOM盲盒、潮流天王G-DRAGON最新聯名款，以及萌翻全台的吉伊卡哇與動物方城市 2 手機配件。無論是追求軍規防摔的實用派，還是喜愛IP聯名的療癒派，都能趁這波全球免運優惠一次入手！

Lucky Horse馬年立架手機殼 售價2,280元👉點我立即買

彩色馬MagSafe兼容強悍防摔透明手機殻 售價2,280元👉點我立即買

幸運小馬手機鑰匙圈 售價820元👉點我立即買

新年招財強悍防摔手機殼 售價2,120元👉點我立即買

櫻桃耳機收納包 售價1,800元👉點我立即買

FLOWERS BLOOM系列是CASETiFY對村上隆經典花朵的致敬之作。全新系列推出多款配件，向這朵享譽全球的文化符號致意，多款限量商品開賣即秒殺，手速要快！趁有貨趕緊下手啊！

【全球免運】村上隆 x CASETiFY：FLOWERS BLOOM全系列商品👉點我去選購

CASETiFY最熱門之一的款式就是水波紋造型的手機殼，多種顏色及配件組合，是現在官網最優惠的系列！且最新和南韓潮流天王G-DRAGON聯名的「CHROMATIC：FORMS & HUES」系列，除了矽膠波紋手機殼，更推出金屬波紋款，以及具特色的串珠鑰匙圈，GD粉不容錯過！

【全球免運】看更多G-DRAGON x CASETiFY 系列商品 👉點我去選購

今年過年強碰西洋情人節，來不及送禮的朋友們看這邊！CASETiFY動物方城市2最新聯名，一樣是限量發售！配件圍繞著兩位主角，兔子警官茱蒂和狐狸尼克，並加入其他如水牛局長等可愛角色，設計風格繽紛活潑，讓人不得不尖叫喊「我全都要收！」，其中茱蒂與尼克造型的耳機收納包，還能當包包掛飾非常實用！不管是送給自己和另一半，選這款絕對是人人愛！

動物方城市2 尼克茱蒂手機殼 售價2,280元👉立即買

動物方城市2 尼克耳機收納包 售價1,140元👉立即買

動物方城市2 尼克茱蒂手機掛飾 售價1,960元👉立即買

【全球免運】看更多迪士尼動物方城市 2 系列商品 👉點我去選購

你周圍一定有看到吉伊卡哇眼神就會笑起來的朋友，來自日本的療癒係IP吉伊卡哇（ちいかわ），在日文中意指「小而可愛的東西」，最初以網路漫畫形式出現於社群軟體上，出圈吸引全年齡層。 CASETiFY也和這群小可愛們推出聯名款，以吉伊卡哇、小八貓、兔兔的冒險旅程為主題，融入飛機窗、護照等旅行元素，打造充滿活力、萌度滿點的手機殼與電子配件，雖然吉伊卡哇系列沒有在優惠清單中，但iPhone 17手機殼都是限量商品，值得入手，讓小可愛們攻陷你我吧！

【全球免運】看更多吉伊卡哇系列商品 👉點我去選購

以傳遞溫暖、愛與關懷為宗旨的愛心小熊們，從1981年推出到現在，仍備受大家喜愛。圓滾的身形搭配萌萌表情，簡直療癒到不行！彷彿踏進充滿Care Bears的Care-a-Lot世界，就能實現你所有的歡樂夢想，CASETiFY最新聯名結合經典懷舊繪畫風格，喚醒你最柔軟的童年回憶，讓幸福與陪伴在日常中延續。

《怪奇物語》第五季（最終季）已完美收官，而CASETiFY日前推出的最新聯名系列，包含了以劇中重要元素「地獄火俱樂部」、「Will the Wise」（智者威爾）為靈感的手機殼和其他配件，並推出包括Demogorgon（魔神）等手機吊飾、AirPods保護殼、Apple Watch錶帶等多種配件，絕對值得劇迷們收藏。

小編自己是CASETiFY的愛用者，換新機時同步挑了「Ultra 終極防摔手機殼」，成為首選的原因在於，保護力十足，延伸四角的Ultra彈力保護角，有通過10公尺高防摔測試和10倍MIL-STD-810G軍規級防摔標準，鏡頭的地方也能完整保護，手殘黨也不用怕。另外，支援MagSafe可以一吸就充電，方便到不行；最後則是保護殼彈力保護角的設計，成為吊飾掛位，可以隨意掛上背帶，直橫揹都可以，外出手機不用硬塞口袋，揹著就能出門，功能超全面，一用就會愛上！

🛒【CASETiFY】人氣款手機殼、錶帶、吊飾一次看，購物滿 NT$1000享免運👉點此買

🔥把握最後機會！iphone舊款手機殼直降5折｜強悍防摔手機殼｜MagSafe 兼容強悍防摔手機殼👉點此買