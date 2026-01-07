CASETiFY馬年換新殼迎新氣象：會員領券享9折、手機殼2件75折！最新聯名動物方城市2、村上隆盲盒限量搶 iPhone 17配件現在入手正好
想要改變生活氛圍，最快、性價比最高的方式就是換手機殼，畢竟我們一整天手黏在手機上的時間可能比牽另一半的時間還多，換上新手機殼，生活裡的平凡立刻被套上各種濾鏡。CASETiFY推出會員優惠，加入 CASETiFY Club 即可享有 9 折購物優惠！
🛒【CASETiFY】人氣款手機殼、錶帶、吊飾一次看，購物滿 NT$1000享免運👉點此買
🎫加入 CASETiFY Club 即可享有 9 折購物優惠👉領取優惠碼
✨推薦一： 村上隆 x CASETiFY：FLOWERS BLOOM
FLOWERS BLOOM系列是CASETiFY對村上隆經典花朵的致敬之作。全新系列推出多款配件，向這朵享譽全球的文化符號致意，多款限量商品開賣即秒殺，手速要快！趁有貨趕緊下手啊！
FLOWERIAN 造型人偶盲盒掛件 售價1,600元👉立即買
FLOWERS (彩虹) 手機吊飾及吊飾串珠套組 售價3,230元👉立即買
FLOWERS (彩虹) 磁吸無線充電盤 售價2,770元👉立即買
SMILE (彩虹) 手機殼 售價2,280元👉立即買
村上隆 x CASETiFY：FLOWERS BLOOM全系列商品👉點此看更多
✨推薦二：迪士尼動物方城市 2 Q萌必收
最新聯名系列動物方城市2，一樣是限量登場！配件圍繞著兩位主角，兔子警官茱蒂和狐狸尼克，並加入其他如水牛局長等可愛角色，設計風格繽紛活潑，讓人不得不尖叫喊「我全都要收！」，其中茱蒂與尼克造型的耳機收納包，還能當包包掛飾非常實用！不管是送給自己和另一半，選這款絕對是人人愛！
動物方城市2 尼克耳機收納包 售價1,140元👉立即買
動物方城市2 尼克茱蒂手機掛飾 售價1,960元👉立即買
動物方城市2 尼克手機殼 售價2,280元👉立即買
動物方城市2 尼克茱蒂手機殼 售價2,280元👉立即買
【全球免運】迪士尼動物方城市 2 系列商品 👉點此看更多
✨推薦三：波紋系列組合優惠 閃亮登場
CASETiFY最熱門之一的款式就是水波紋造型的手機殼，透過單純的色彩重新定義個人時尚， 讓你可以透過簡單卻迷人的方式，展現獨一無二的個性！
【全球免運】波紋系列組合優惠，售價2,450元起 👉把握折扣入手！點我立即買
✨推薦四：最夯IP吉伊卡哇 全年齡淪陷可愛宇宙
你周圍一定有看到吉伊卡哇眼神就會笑起來的朋友，來自日本的療癒係IP吉伊卡哇（ちいかわ），在日文中意指「小而可愛的東西」，最初以網路漫畫形式出現於社群軟體上，出圈吸引全年齡層。 CASETiFY也和這群小可愛們推出聯名款，以吉伊卡哇、小八貓、兔兔的冒險旅程為主題，融入飛機窗、護照等旅行元素，打造充滿活力、萌度滿點的手機殼與電子配件，雖然吉伊卡哇系列沒有在這波快閃優惠中，但最新iPhone 17手機殼都是限量商品，值得入手，讓小可愛們攻陷你我吧！
【全球免運】吉伊卡哇手機殼，售價2,280元 👉點我立即買
✨推薦五：新品Care Bears 甜蜜登場
踏進充滿 Care Bears 的 Care-a-Lot 世界，實現你所有的歡樂夢想！搭配經典懷舊繪畫風格，喚醒你最柔軟的童年回憶，讓幸福與陪伴在日常中延續。
【全球免運】Care Bears系列商品，最低售價1,140元起 👉點我立即買
✨推薦六：怪奇物語系列 最終暗黑魅力
為配合《怪奇物語》第五季(最終季)的上映，CASETiFY日前推出了全新的聯名系列，包含了以劇中重要元素「地獄火俱樂部」、以「Will the Wise」（智者威爾）為靈感的手機殼和其他配件，還推出了包括 Demogorgon（魔神）手機吊飾、AirPods 保護殼、Apple Watch 錶帶等多種配件。
【全球免運】怪奇物語系列商品，最低售價1,140元起 👉點我立即買
✨推薦七：MCM系列新上市 展現奢華品味
攜手德國品牌 MCM，將其精湛工藝、前衛思維與經典風格融入客製化手機殼與電子配件，讓 MCM x CASETiFY 聯名系列展現你奢華獨特的時尚品味。
【全球免運】MCM系列商品，最低售價2,400元起 👉點我立即買
✨推薦八：務實派的人選這款 功能全面最強款
小編自己是CASETiFY的愛用者，換新機時同步挑了「Ultra 終極防摔手機殼」，成為首選的原因在於，保護力十足，延伸四角的 Ultra 彈力保護角，有通過 10 公尺高防摔測試和10 倍 MIL-STD-810G軍規級防摔標準，鏡頭的地方也能完整保護，手殘黨也不用怕。另外，支援MagSafe可以一吸就充電，方便到不行；最後則是保護殼彈力保護角的設計，成為吊飾掛位，可以隨意掛上背帶，直橫揹都可以，外出手機不用硬塞口袋，揹著就能出門，功能超全面，一用就會愛上！
【全球免運】功能全面最強款，售價3,260元（依手機殼款式而定）👉點我立即買
🛒【CASETiFY】人氣款手機殼、錶帶、吊飾一次看，購物滿 NT$1000享免運👉點此買
