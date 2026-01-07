CASETiFY馬年換新殼迎新氣象：會員領券享9折、手機殼2件75折！最新聯名動物方城市2、村上隆盲盒限量搶 iPhone 17配件現在入手正好
想要改變生活氛圍，最快、性價比最高的方式就是換手機殼，畢竟我們一整天手黏在手機上的時間可能比牽另一半的時間還多，換上新手機殼，生活裡的平凡立刻被套上各種濾鏡。CASETiFY推出會員優惠，加入 CASETiFY Club 即可享有 9 折購物優惠！
🛒【CASETiFY】人氣款手機殼、錶帶、吊飾一次看，購物滿 NT$1000享免運👉點此買
🎫加入 CASETiFY Club 即可享有 9 折購物優惠👉領取優惠碼
✨推薦一： 村上隆 x CASETiFY：FLOWERS BLOOM
FLOWERS BLOOM系列是CASETiFY對村上隆經典花朵的致敬之作。全新系列推出多款配件，向這朵享譽全球的文化符號致意，多款限量商品開賣即秒殺，手速要快！趁有貨趕緊下手啊！
FLOWERIAN 造型人偶盲盒掛件 售價1,600元👉立即買
FLOWERS (彩虹) 手機吊飾及吊飾串珠套組 售價3,230元👉立即買
FLOWERS (彩虹) 磁吸無線充電盤 售價2,770元👉立即買
SMILE (彩虹) 手機殼 售價2,280元👉立即買
村上隆 x CASETiFY：FLOWERS BLOOM全系列商品👉點此看更多
✨推薦二：迪士尼動物方城市 2 Q萌必收
最新聯名系列動物方城市2，一樣是限量登場！配件圍繞著兩位主角，兔子警官茱蒂和狐狸尼克，並加入其他如水牛局長等可愛角色，設計風格繽紛活潑，讓人不得不尖叫喊「我全都要收！」，其中茱蒂與尼克造型的耳機收納包，還能當包包掛飾非常實用！不管是送給自己和另一半，選這款絕對是人人愛！
動物方城市2 尼克耳機收納包 售價1,140元👉立即買
動物方城市2 尼克茱蒂手機掛飾 售價1,960元👉立即買
動物方城市2 尼克手機殼 售價2,280元👉立即買
動物方城市2 尼克茱蒂手機殼 售價2,280元👉立即買
【全球免運】迪士尼動物方城市 2 系列商品 👉點此看更多
✨推薦三：波紋系列組合優惠 閃亮登場
CASETiFY最熱門之一的款式就是水波紋造型的手機殼，透過單純的色彩重新定義個人時尚， 讓你可以透過簡單卻迷人的方式，展現獨一無二的個性！
【全球免運】波紋系列組合優惠，售價2,450元起 👉把握折扣入手！點我立即買
✨推薦四：最夯IP吉伊卡哇 全年齡淪陷可愛宇宙
你周圍一定有看到吉伊卡哇眼神就會笑起來的朋友，來自日本的療癒係IP吉伊卡哇（ちいかわ），在日文中意指「小而可愛的東西」，最初以網路漫畫形式出現於社群軟體上，出圈吸引全年齡層。 CASETiFY也和這群小可愛們推出聯名款，以吉伊卡哇、小八貓、兔兔的冒險旅程為主題，融入飛機窗、護照等旅行元素，打造充滿活力、萌度滿點的手機殼與電子配件，雖然吉伊卡哇系列沒有在這波快閃優惠中，但最新iPhone 17手機殼都是限量商品，值得入手，讓小可愛們攻陷你我吧！
【全球免運】吉伊卡哇手機殼，售價2,280元 👉點我立即買
✨推薦五：新品Care Bears 甜蜜登場
踏進充滿 Care Bears 的 Care-a-Lot 世界，實現你所有的歡樂夢想！搭配經典懷舊繪畫風格，喚醒你最柔軟的童年回憶，讓幸福與陪伴在日常中延續。
【全球免運】Care Bears系列商品，最低售價1,140元起 👉點我立即買
✨推薦六：怪奇物語系列 最終暗黑魅力
為配合《怪奇物語》第五季(最終季)的上映，CASETiFY日前推出了全新的聯名系列，包含了以劇中重要元素「地獄火俱樂部」、以「Will the Wise」（智者威爾）為靈感的手機殼和其他配件，還推出了包括 Demogorgon（魔神）手機吊飾、AirPods 保護殼、Apple Watch 錶帶等多種配件。
【全球免運】怪奇物語系列商品，最低售價1,140元起 👉點我立即買
✨推薦七：MCM系列新上市 展現奢華品味
攜手德國品牌 MCM，將其精湛工藝、前衛思維與經典風格融入客製化手機殼與電子配件，讓 MCM x CASETiFY 聯名系列展現你奢華獨特的時尚品味。
【全球免運】MCM系列商品，最低售價2,400元起 👉點我立即買
✨推薦八：務實派的人選這款 功能全面最強款
小編自己是CASETiFY的愛用者，換新機時同步挑了「Ultra 終極防摔手機殼」，成為首選的原因在於，保護力十足，延伸四角的 Ultra 彈力保護角，有通過 10 公尺高防摔測試和10 倍 MIL-STD-810G軍規級防摔標準，鏡頭的地方也能完整保護，手殘黨也不用怕。另外，支援MagSafe可以一吸就充電，方便到不行；最後則是保護殼彈力保護角的設計，成為吊飾掛位，可以隨意掛上背帶，直橫揹都可以，外出手機不用硬塞口袋，揹著就能出門，功能超全面，一用就會愛上！
【全球免運】功能全面最強款，售價3,260元（依手機殼款式而定）👉點我立即買
🛒【CASETiFY】人氣款手機殼、錶帶、吊飾一次看，購物滿 NT$1000享免運👉點此買
其他人也在看
常吃含重金屬海苔慢性累積影響嬰幼兒發育
媒體報導，多款韓國進口海苔商品經第三方檢驗發現鎘、鉛等重金屬超標。台北市立聯合醫院婦幼院區小兒科醫師鄭彥辰七日表示，家長面對食安事件不必恐慌，多數孩子即使曾食用，通常不會出現急性中毒；真正需要重視的是低劑量、長期、反覆攝入將造成慢性累積風險，可能影響嬰幼兒發育中的神經系統、腎臟功能與骨骼生長。鄭彥辰指出，嬰幼兒對重金屬更敏感，共有三個原因，第一，腸道吸收率較高：嬰幼兒對鈣、鐵、鋅等需求大，重金屬可能藉由相同通道被吸收。第二，血腦屏障尚未成熟：鉛等神經毒性物質更可能影響發育中的大腦。第三，排泄與代謝能力未成熟：腎臟清除較慢，暴露後更容易累積。鄭彥辰建議，家長把握「先停用、再分散、補營養」等三件事，第一，先停用：立即盤點家中產品，針對新聞揭露或主管機關公告的品牌與批號，立刻停 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
迎農曆新年！ 「4步驟」30分鐘輕鬆清洗抽油煙機
農曆新年快到了，許多家庭開始進行大掃除，其中別忘了清潔抽油煙機！「家事達人」陳映如建議，將濾網和集油杯拆下，泡在溫水加清潔劑中30分鐘，油汙軟化後稍微刷洗即可，簡單又省力！中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 15
唱到高潮突然趴地！王力宏巡演突發狀況全網瘋傳 卡關原因曝光粉絲嚇壞
世界巡演火熱進行中，舞台上卻出現驚險瞬間。王力宏近日於巡演途中突發小意外，一度倒地不起，畫面在網路曝光後引發粉絲擔憂，所幸最終平安化解，虛驚一場。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 5
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 29
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
【Yahoo早盤】台股一度跳水400點失守3萬點大關 分析師林漢偉：主力籌碼開始鬆動
受到美國科技股賣壓出籠影響，台股今（9）日早盤小漲9.9點、以30370.45點開出，但隨後因台積電開盤下跌30元至1655元，加上4檔上市記憶體股華邦電、南亞科、晶豪科與力積電列入處置股同步走低影響，指數迅速翻黑、跌點一度超過400點，失守3萬點關卡。摩爾投顧分析師林漢偉表示，今日電子族群出現恐慌性賣壓，強勢、熱門族群也成為領跌指標，是典型的「急煞」格局，也代表部分主力籌碼開始鬆動。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 11
太子集團陳志押送中國「為何不是送台灣或美國？」外媒揭北京搶人內幕
柬埔寨政府7日證實，太子集團創辦人陳志已被撤銷國籍並遣送回中國。中國公安部隨即公開其被捕畫面，指控涉及開設賭場、詐騙等4項罪嫌。外媒分析，陳志雖遭美英制裁與通緝，但柬方選擇應北京要求遣返，此舉形同讓中國將其「保護」在國內司法體系中，阻斷美英介入審判，並掩蓋其可能涉及的敏感政治人脈。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 106
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂
你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 3 小時前 ・ 1
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 67
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄
馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
她拿不鏽鋼碗「裝1物」突炸裂 「熱油潑臉」釀毀容！
國際中心／江姿儀報導不少人家中餐具選用不銹鋼材質，相較於陶瓷餐具更不容易因碰撞而摔碎，不銹鋼餐具更耐用、耐高溫、方便清洗。然而近日中國1名女子在家中做飯，拿起雙層不鏽鋼碗當容器，將滾燙熱油放入其中，沒想到鋼碗直接炸開，熱油噴濺她一身，導致多處燙傷，尤其臉部留下大面積傷痕。民視健康長照網 ・ 13 小時前 ・ 2
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 273
籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆 其中4檔被買到漲停
台股（7）日震盪走低，加權指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交金額約8530億元。爆出歷史天量，盤後籌碼顯示，外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 76
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 442