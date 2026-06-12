CASETiFY x JOGUMAN「職場日誌」系列印花配件開箱分享：給你手機平板筆電強大的防護力 同時讓Brachio與夥伴天天帶給我們快樂時光

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上班族的朋友們照過來！ CASETiFY 最近再度攜手韓國人氣文創品牌 Joguman Studio 推出全新 JOGUMAN 系列產品，藉由這一系列幽默可愛的電子配件，相信絕對可以讓大家在忙碌的工作生活中，找到那些會心一笑的有趣時刻！無論是你心愛的 iPhone、Samsung 手機或 iPad 可挑選到保護殼，就連 MagSafe 卡套 AirPods 保護殼與筆電收納袋通通都有（部分型號），全新JOGUMAN 系列已於 CASETiFY 台灣官方網站及 CASETiFY STUDiO 品牌概念店正式發售。

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CASETiFY 攜手韓國爆紅療癒系 IP JOGUMAN 再推全新厭世職場主題，用可愛打中每位上班族的心聲！

相信大家都對於 CASETiFY 的產品給予高品質與高耐用度評價，而且推出的各種聯名系列又讓人想通通擁有！而這次推出的全新 JOGUMAN 系列，將招牌綠色恐龍 Brachio 與夥伴們轉化為一系列可愛又寫實的電子配件，從堆積如山的會議行程、回不完的群組訊息、到日復一日的通勤打卡，快跟著恐龍們一起加入社畜行列，挖掘辦公室日常中的那些小確幸！

讓我們一起跟著綠色恐龍加入厭世的、行列吧！

關於 JOGUMAN 與新品特色

韓國人氣文創品牌 Joguman Studio 以「我們是渺小的存在，但這並不代表我們不重要」作為核心精神，致力於傳遞溫柔卻充滿力量的生活態度；繼先前多次攜手 CASETiFY 推出不同主題的印花廣受愛戴，此次更推出全新 JOGUMAN 系列更巧妙融合品牌「微小卻強大」的精神與上班族最真實的職場經驗，每款印花設計都精準捕捉那些被死線追趕、塞滿會議和信件的崩潰瞬間，邀請粉絲們一起在日常中找到那些讓人會心一笑的逗趣時刻。

JOGUMAN 系列以可愛療癒的手繪線條詳細勾勒辦公室生態，從綠色恐龍 Brachio 被文件、咖啡與便利貼包圍，到被恐龍同事們圍著請求協助的繁忙時刻，還有 Brachio 在微笑中將筆電一分為二、以及可愛呈現Brachio 與夥伴們一同擠在捷運車廂通勤的忙碌畫面等。

https://cdn-stamplib.casetify.com/cms/video/b6b0fd45a3067d96d8921337e3e659b8.mp4

而除了多款印花手機殼外，JOGUMAN 系列亦推出陪伴無數會議與加班夜晚的 MacBook 保護殼、iPad 保護殼、以及在忙碌週一可以補充滿滿電力的 MagSafe 兼容無線充電盤與二合一充電座；在崩潰時刻能穩固接住你的 Snappy 手機支架、Snappy 卡套支架；以及包含 AirPods 及 AirPods Pro 保護殼等多款 MagSafe 兼容磁吸電子配件，將 JOGUMAN 的療癒能量延伸至每一款電子配件，為日常工作增添可愛亮點、展現專屬於自己的職場性格，讓每位努力上班的大人都能找到屬於自己的職場生存哲學完美詮釋當代社畜的幽默態度。

CASETiFY x JOGUMAN「職場日誌」系列印花配件開箱

如上圖，這篇要為大家開箱介紹的全新 JOGUMAN 系列產品有 iPad Pro 保護殼、13″ 筆電/平板保護套、iPhone 17 Pro Max 保護殼，以及 MagSafe 卡套。

那麼接下來話不多說（好像也說很了多了？），先來介紹手機保護殼與 MagSafe 卡套部分～

Coffee Break

MagSafe 兼容強悍防摔透明手機殻 By JOGUMAN

小小身軀，卻也背負大大壓力。Brachio 和好友已準備就緒，陪你在混亂的日常中找回一點幽默。再微小的煩惱都值得被理解，和這位最懂你的夥伴，一起舉杯本日的續命咖啡！

這篇開箱的是 iPhone 17 Pro Max 的版本，售價為 NT$2280，可以看到 Brachio 的小小身軀竟然悠哉的在咖啡裡面泡澡！真的是非常 Chill 啊！！這款保護殼採全透明設計，可以盡情展示你的手機顏色與特色！

裝進我的藍色 iPhone 17 Pro Max 後如上圖，深藍底色中 MagSafe 那圈白色一點都不突兀，就連 iPhone 17 Pro Max 大大的相機模組也變成很內斂～

值得一提的是，除了左側有獨立的音量大小聲與可自定義的快捷鍵按鍵外，右側還有特別設計觸感與控制感很好的「相機控制」鍵，比起多數只是採「挖空」設計的保護殼，成本較高出許多！此外還有吊繩孔與對應複合式電源開關的獨立按鍵。

這個款式非常適合喜歡全透明手機殼的人選用，大家也不用擔心防護性問題，因為它的邊框是完整包覆的，而相機模組區有黑色突出保護不被刮傷，殼套也算輕盈不會增加太多手機重量。緊密度部分我覺得剛剛好，不會難安裝與拆卸，殼套與手機沒有縫隙會搖晃。

Stress-bomb

Snappy BioVeg 合成皮革 MagSafe 卡套 By JOGUMAN

有時候出門總是需要帶張信用卡/悠遊卡或是門禁卡，而 MagSafe 卡套就是一個不錯的收納卡片小夥伴，甚至也可以用來放幾張名片，便利性極高！

Stress-bomb 圖騰的 Snappy BioVeg 合成皮革 MagSafe 卡套售價是 NT$1310，共推出有上圖的黑色款，以及另外的焦糖啡、海軍藍，以及深粉色款式～看到這些可愛的角色拿著文件要給頭上噴火的 Brachio 來燒，這畫面真的是超級有趣、超療癒的啦！

您是 iPhone 裸機族群嗎？我不敢！不過我在家就很喜歡把手機殼卸下…anyway..把它磁吸在「裸機」上非常純粹好看喔！

若裝到 Coffee Break MagSafe 兼容強悍防摔透明手機殻的畫面如上～

雖然說現在 iPhone 總算支援 Apple Pay 進出北捷搭乘捷運了，但目前只支援台新銀行的信用卡。因此有個 MagSafe 卡套來放置悠遊信用卡還是很必要的；甚至一個 MagSafe 卡套絕對不嫌少，多個會更好！我平常有三個固定在用的 MagSafe 卡套，一個放置悠遊信用卡（出門搭乘公共交通設施與購物方便）外，一個用來放置名片，另外一個則是放置健保卡或身分證；總之真的很便利！

Send me Home Sticker

強悍防摔保護殼 By JOGUMAN

相信不少上班族都有一台 iPad 吧！這時大面積的 iPad 保護殼就能盡情展示個人化的圖案，而在 Send me Home Sticker 這個式樣中，甚至穿插了四個辦公情境與一些辦公相關物品，真的是令人相當「有感」啊！

這個保護殼採透明背蓋與黑色止滑強力防護的邊框設計

把它裝在我的太空灰色 13″ M4 版 iPad Pro 上，右邊的 iPhone 17 Pro Max 與 MagSafe 卡套變成非常嬌小～

頂部有開孔做指紋辨識用～四個邊角都有防撞設計，然後四個喇叭開孔也有對位喔～

Stationery Pattern

筆記型電腦保護套 By JOGUMAN

最後要來介紹的也是新圖案設計的 Stationery Pattern 筆記型電腦保護套，我選購的是 16″ 款式～這個圖案有非常多肢體語言的 Brachio，看來他對於密密麻麻的文件與筆記並不想有所接觸，因此散落一地？

包包內層有多個 CASETiFY 字樣圖騰，相當有設計感！

此外拉鍊也是很有機感，帶有 CASETiFY 標誌，拉鏈設計有防水防塵作用～

16吋的版本除了可以使用在 16″ 的各種筆電外，當然也適用於 13″ 的筆電或是 iPad~（MacBook Neo 也行！）

Joguman 用俏皮的設計陪你一起面對煎熬課題，在可愛與共感之間找到一絲喘息空間。 在忙碌的節奏中停一停、在生活的磨練裡笑一笑，找到微小而踏實的小確幸。

未來，就交由 Brachio 和他的好友們陪我們度過苦悶的上班日，以及快樂的休閒時光吧！

這篇文章 CASETiFY x JOGUMAN「職場日誌」系列印花配件開箱分享：給你手機平板筆電強大的防護力 同時讓Brachio與夥伴天天帶給我們快樂時光 最早出現於 電腦DIY。