Cash Cards for Flood Survivors in Dominican Republic
Tzu Chi distributed cash cards to 214 families affected by the flooding caused by Hurricane Melissa in the Dominican Republic.
更多 大愛新聞 報導：
微氣泡洗蔬果 去汙除蟲免清潔劑
上人開示：感恩醫護悲智雙運 解脫病苦濟蒼生
