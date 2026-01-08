Cashback攜電子支付夥伴 啟動跨流量返利新戰局

【記者柯安聰台北報導】綠界科技（6763）旗下子公司綠界大數據，8日舉辦「Cashback跨流量返利聯盟」記者會，正式宣布攜手台灣電子支付業者iPASS MONEY（一卡通）、街口支付、Pi拍錢包，以及零售系統領導服務商 SHOPLINE，共同打造台灣在地返利平台「Cashback返多多」，以跨支付及跨通路的合作模式，建立全新的數位返利生態圈，為商家與消費者創造可衡量、可持續的連結價值。



綠界科技長期深耕金流與數據服務，旗下服務商家數已達42萬家，涵蓋電商、實體零售與各式數位交易場景。Cashback返多多平台主要由綠界大數據開發與營運，結合母公司龐大的商家基礎與交易數據能量，讓平台不僅是一項返利工具，更成為能實際支持品牌商家成長的數位基礎建設。



透過本次聯盟，消費者可直接於iPASS MONEY（一卡通）、街口支付、Pi拍錢包等電子支付App內進入Cashback返多多官方網站，探索多家品牌優惠並導流至商家官網完成消費；商家則可藉由返利機制，精準觸及具高度消費意圖的用戶，擺脫過往高度仰賴大型電商平台或高額媒體投放的限制，逐步累積自有會員與品牌資產。







圖:台灣首個「跨流量返利聯盟」正式啟動。（左起）：拍付國際謝孟勳總經理、綠界大數據徐有鍵總經理、iPASS MONEY(一卡通)鄭鎧尹總經理、綠界科技劉士維總經理、街口支付梅驊董事長與SHOPLINE臺灣葉力維總經理 (圖由Cashback返多多提供)



綠界科技總經理劉士維表示，Cashback返多多以技術與數據為核心，將金流、支付與返利流程全面標準化，率先在台灣實現「返利即服務（Rebate as a Service, RaaS）」模式。跨流量返利聯盟的價值不在於短期補貼，而是在於讓每一筆行銷投入都能被追蹤、被驗證、被優化，真正回到成效導向的經營邏輯。未來，綠界將持續透過大數據分析平台，協助商家理解用戶行為與投資報酬，推動跨流量返利成為零售與電商的標準配備。



同時，綠界大數據總經理徐有鍵現場分享「商戶成長飛輪」概念，指出在廣告成本持續攀升的市場環境下，企業更需要一套可持續運轉的成效型成長機制。Cashback返多多透過整合支付入口與SHOPLINE生態，先行接觸具消費動機的用戶，再以現金型返利強化轉換，實務案例顯示ROAS可達10倍以上；同時，全程行為數據皆可追蹤，讓商家能依實際成效彈性調整資源配置，形成正向加速的成長循環，將行銷支出轉化為可被管理的投資。



整體而言，Cashback返多多跨流量返利聯盟以「不改變消費者行為、不增加商家技術負擔」為設計核心，透過綠界所建構的支付與數據基礎，串聯品牌、商家與支付平台，實踐數位賦能，讓返利不再只是促銷手段，而是成為企業經營與品牌成長的重要連結模組。



為慶祝聯盟正式啟動，Cashback返多多同步推出限時回饋活動，包含完成註冊與首單即可獲得全家中杯美式咖啡，並週週抽出iPhone 17與全額免單獎項，活動期間最高返利10%起，邀請消費者親身體驗跨流量返利所帶來的全新消費模式。（自立電子報2026/1/8）