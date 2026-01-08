CashBack 返多多攜手綠界科技、三大支付與 SHOPLINE 啟動台灣首個「跨流量返利聯盟」
在數位廣告成本逐年攀升、流量紅利見頂的後電商時代，台灣零售與金融科技（FinTech）產業迎來了一次結構性的整合突破。由第三方支付龍頭綠界科技（6763）及其子公司綠界大數據所打造的「CashBack 返多多」平台，於今（8）日正式宣布啟動台灣首個「跨流量返利聯盟」。此聯盟集結了台灣支付市場的三大巨頭：一卡通 iPASS MONEY、街口支付、Pi 拍錢包，以及全方位零售解決方案大廠 SHOPLINE。這場跨界結盟不僅僅是行銷活動的堆疊，更象徵著「返利（Rebate）」已正式從單純的促銷戰術，升級為一種可標準化、可規模化的「返利即服務（Rebate as a Service， RaaS）」數位基礎建設。
打破數據孤島：RaaS 模式的落地與技術解構
長期以來，電商與實體零售面臨的最大痛點，在於支付工具、開店平台與行銷導流系統之間的數據斷點。商家為了發放回饋，往往需要針對不同支付工具進行繁瑣的系統串接，不僅技術門檻高，且成效難以跨平台追蹤。CashBack 返多多此次提出的 RaaS 模式，正是試圖以技術手段解決此一結構性難題。透過將金流、支付與返利流程進行 API 層級的標準化封裝，CashBack 扮演了「跨支付返利中台」的角色。
對於商家而言，這意味著「零開發成本」的紅利。綠界科技早在 2025 年 10 月 27 日便已完成底層架構部署，利用既有的商戶系統與 MID（特店代號）架構，讓旗下數萬家商戶無需更動程式碼、無需調整結帳流程，即可在後台一鍵啟用跨支付返利功能。而在 2026 年第一季，這套邏輯將進一步延伸至 SaaS 開店平台。SHOPLINE 作為首波深度合作夥伴，將與 CashBack 進行系統層級的對接。這顯示出綠界大數據的野心不僅止於自有金流客戶，更意圖透過開放生態系，將 RaaS 標準推向整個零售市場。
破解高流量成本迷思：「商戶成長飛輪」成效模型
「在獲客成本（CAC）居高不下的今天，企業需要的不是更多的廣告投放，而是一套可驗證的成效機制。」綠界大數據總經理徐有鍵在發布會上，直指當前零售業者的痛點。
徐有鍵提出的「商戶成長飛輪」模型，是此次聯盟的核心運作邏輯，其運作包含四個關鍵節點：
精準流量導入：不再依賴盲目的廣撒網，而是直接介接支付 App（如街口、一卡通）與開店平台（SHOPLINE）的既有高含金量用戶。
成交後付費（CPA）機制：區別於傳統廣告的「點擊即付費（CPC）」或「曝光即付費（CPM）」，CashBack 機制確保返利成本僅在「實際交易成立」後才產生。據內部實測數據顯示，此模式下的廣告投資報酬率（ROAS）可達 10 倍以上，將行銷支出從「費用」轉化為具備高確定性的「投資」。
支付閉環（Closed Loop）：返利金直接回流至消費者的電子錢包，這創造了極強的二次消費動機，有效提升用戶終身價值（LTV）。
數據驅動優化：所有消費行為與回饋數據皆可被追蹤，讓商家能動態調整資源配置。
支付三巨頭入列：建構「跨虛實」的消費場景
此次聯盟的另一大看點，在於三大支付業者的戰略卡位。在台灣電子支付市場競爭日趨白熱化的當下，各家業者皆在尋求差異化的流量變現出口。
一卡通 iPASS MONEY：作為擁有全台最多用戶數的支付品牌，一卡通正處於 2026 年全面轉向獨立 App 營運的關鍵轉型期。其總經理鄭鎧尹強調，透過加入 CashBack 聯盟，一卡通能將回饋場景從線上購物無縫延伸至線下交通與生活繳費，實現「全場景覆蓋」。
街口支付：街口支付董事長梅驊則點出「體驗延續性」的重要性。透過整合，用戶無需跳轉平台，在熟悉的街口 App 內即可完成「消費、回饋、折抵」的循環。這對街口而言，是鞏固用戶黏著度、防禦競爭對手的重要一步。
Pi 拍錢包：拍付國際總經理謝孟勳表示，此次合作是 P 幣生態圈的重要擴張。透過 CashBack，消費者在綠界或 SHOPLINE 體系的消費回饋可轉換為 P 幣，配合「1 P 幣抵 1 元」的高流通性，將大幅提升 P 幣在非 PChome 體系外的流通速度與使用頻率。
SHOPLINE 扮演關鍵節點：零售系統的深度整合
作為零售系統端的首家合作夥伴，SHOPLINE 的加入補足了 RaaS 生態系中「場景端」的關鍵拼圖。SHOPLINE 台灣總經理葉力維指出，透過高度開放的 API 生態，返利機制能直接嵌入商家的訂單管理與會員系統中。這意味著，未來 SHOPLINE 的品牌商家在設定行銷活動時，可以像使用內建功能一樣調用 CashBack 的返利模組，無需額外尋求第三方廣告代理商的協助，這將大幅降低中小型品牌操作成效型行銷的技術與資金門檻。
綠界科技總經理劉士維在總結時強調：「跨流量返利聯盟的價值，不在於短期的補貼紅利，而在於建立一套產業標準。」他認為，唯有建立可被追蹤、驗證且優化的成效結構，返利才能真正成為零售業的標準配備，而非曇花一現的促銷煙火。
隨著聯盟正式啟動，CashBack 返多多也透露正與悠遊付、KKday 及東森消費聯盟等巨頭進行密切洽談。若這些合作案順利落地，台灣將極有機會出現一個橫跨「支付、電商、旅遊、媒體」的超大型跨流量變現生態系。為了慶祝聯盟上線，官方同步祭出包括註冊送全家咖啡、週週抽 iPhone 17 及總回饋 10% 起的推廣活動。
活動連結請點我
