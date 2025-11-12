「CAT」夢幻車牌萬人瘋搶 CAT-8888以57.6萬決標

生活中心／綜合報導

有貓奴身分證美譽的夢幻車牌號碼「CAT」開標，今天（12日）公布決標價，其中CAT-8888競標超激烈，最後以57萬6000元高價決標，創下基隆監理站，競標金額、總決標車牌數的最高紀錄。

桌上車牌8888、6688，全是好牌，有些車主，還會再挑前面的英文字母，最近剛好換到CAT，正是傳說中的貓奴身分證夢幻號碼，11月10日開標，直到12日中午12點。基隆監理站民眾：「我都是選尾數是8的，或是5858那種的，我就會有興趣。」以「CAT」為英文字首的車牌超夯，6560個組合裡面，總決標車牌數有2193面，總決標金額2025萬。

「CAT-8888」為最熱門競標車牌，決標金額達57萬6000元。（圖／民視新聞）最熱門的競標號碼，第一名就是發發發的「CAT-8888」，競標超激烈，前後出價高達130次瘋搶，決標金額達57萬6000元，也創下基隆監理站的競標金額、總決標車牌數最高紀錄；第二名是「CAT-7777」，27萬1000元得標；第三名也很順，是「CAT-6666」，以20萬6000元到手。基隆監理站民眾說：「花的錢太多，我沒有那個等級，層級不到那邊。算破紀錄啊，基隆這邊很少有標到這麼多（高價）的牌。」其他熱門車牌，包含CAT-5588、CAT-6688、跟CAT-7788，尾數8大多受歡迎，或是諧音、特殊車牌，像是CAT-5168、CAT-0857、跟CAT-5888，得標金額都落在5到10萬左右。

以「CAT」為車牌英文字，創下基隆監理站競標金額、總決標車牌數最高紀錄（圖／民視新聞）不過這次CAT-3388，意外賣出高價，以16萬1000元決標，成為黑馬，主要也得貓奴們買單才行。基隆監理站副站長余南勇：「車牌英文字比如說是貓，或是狗的部分，就會成為民眾比較關心的號牌，目前CAT剛好就是這三天，剛(競標)結束的這三天，在我們公路局，台北市區監理所基隆監理站這邊來標售，原因是最近愛貓的民眾也滿多的。」監理站也提醒，不論你是貓派狗派，車牌得要合法上路，才是真愛！貓奴們想趁機拿到正規夢幻身分證，來台貓貓專車，那就準備好上車囉！

